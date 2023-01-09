Готові дати відсіч. Командувач ОК "Північ" перевірив ситуацію на кордоні з РФ
Українські військові готові дати відсіч у разі повторного наступу окупантів з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативного командування "Північ"
Повідомляється, що генерал-майор Віктор Ніколюк перевірив обстановку на кордоні з державою-агресором.
"Підрозділи, які тримають оборону на крайніх рубежах Сіверщини, готові до будь-якого розвитку подій та запевняють, що зможуть дати ворогу потужну відсіч в разі повторного наступу на їхню землю", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що на території Білорусі продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. Також там планують провести авіаційні навчання для підготовки відповідних підрозділів.
Нагадаємо, окупанти блокують виїзд з тимчасово окупованих територій на підконтрольні уряду України території.
Також плануючи масову мобілізацію, російські окупанти змушують вищі навчальні заклади в Криму відраховувати студентів старших курсів, які мають заборгованість у навчанні.
Днями ми писали, що російські окупанти з ПВК "Вагнер" вивезли з передмістя Бахмута близько 30 місцевих жителів.
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