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Оккупанты вводят "комендантские дни" в Токмаке и ближайших селах

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Запорожье , Среда 04 января 2023 12:13
Оккупанты вводят "комендантские дни" в Токмаке и ближайших селах Фото: оккупанты вводят "комендантские дни" в Токмаке и ближайших селах (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты вводят "комендантские дни" во временно оккупированном Токмаке и ближайших селах Запорожской области - выходить на улицу в эти дни категорически запрещено. Кроме того, теперь для выезда за пределы населенных пунктов нужно будет получать пропуск в так называемой "комендатуре".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака уже действуют "комендантские дни" - жители не могут выйти на улицу до 8 января. В самом Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6 января", - рассказал он.

По его словам, оккупанты превращают временно занятые территории в резервации.

Так, теперь для выезда за пределы населенных пунктов нужно будет получать пропуск в фейковой комендатуре.

"При этом оккупанты требуют предоставить личные данные и документы на право собственности на авто", - добавил Федоров.

Как сообщалось, во вторник, 3 января, сообщили о взрывах в Токмаке Запорожской области. Сразу после взрывов место "прилета" оцепила "полиция". Местные жители видели, как погибших в черных пакетах загружали в КамАЗы с красными крестами и вывозили.

Напомним, украинские военные 2 января нанесли мощные удары по российским оккупантам в Запорожской области. Подтверждено поражение позиций противника в районах населённых пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка.

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