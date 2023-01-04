Оккупанты вводят "комендантские дни" в Токмаке и ближайших селах

Оккупанты вводят "комендантские дни" во временно оккупированном Токмаке и ближайших селах Запорожской области - выходить на улицу в эти дни категорически запрещено. Кроме того, теперь для выезда за пределы населенных пунктов нужно будет получать пропуск в так называемой "комендатуре".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В некоторых селах вблизи временно оккупированного Токмака уже действуют "комендантские дни" - жители не могут выйти на улицу до 8 января. В самом Токмаке такие ограничения будут действовать с вечера 6 января", - рассказал он.

По его словам, оккупанты превращают временно занятые территории в резервации.

Так, теперь для выезда за пределы населенных пунктов нужно будет получать пропуск в фейковой комендатуре.

"При этом оккупанты требуют предоставить личные данные и документы на право собственности на авто", - добавил Федоров.