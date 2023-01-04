Вагнеровцы вывезли местных из-под Бахмута на фильтрацию, - ЦНС

Захватчики объясняют такую "эвакуацию" в Ростов якобы гуманными намерениями оградить людей от боевых действий.

"На самом деле жителей принудительно вывезли в фильтрационные лагеря, где только дальше определится их судьба. Отмечаем, что их вывезли на фильтрацию", - подчеркивает Центр.

ЦНС отмечает, что в то же время россияне обстреливают Олешки и Новую Каховку, чтобы иметь аналогичные основания для принудительной эвакуации местных в фильтрационные лагеря. Их цель - дальнейшее задержание или расселение украинцев в отдаленных регионах России.

"Заметим, что оккупанты, кроме того, блокируют выезд людей с временно оккупированных территорий на территории, подконтрольные правительству Украины, что также свидетельствует об истинных намерениях врага, а именно о депортации украинцев", - отмечает Центр национального сопротивления.