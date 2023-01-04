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Вагнеровцы вывезли местных из-под Бахмута на фильтрацию, - ЦНС

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Украина, Среда 04 января 2023 15:21
Вагнеровцы вывезли местных из-под Бахмута на фильтрацию, - ЦНС Фото: российские захватчики продолжают принудительно вывозить людей с оккупированных территорий (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты из ЧВК "Вагнер" вывезли из пригорода Бахмута около 30 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Захватчики объясняют такую "эвакуацию" в Ростов якобы гуманными намерениями оградить людей от боевых действий.

"На самом деле жителей принудительно вывезли в фильтрационные лагеря, где только дальше определится их судьба. Отмечаем, что их вывезли на фильтрацию", - подчеркивает Центр.

ЦНС отмечает, что в то же время россияне обстреливают Олешки и Новую Каховку, чтобы иметь аналогичные основания для принудительной эвакуации местных в фильтрационные лагеря. Их цель - дальнейшее задержание или расселение украинцев в отдаленных регионах России.

"Заметим, что оккупанты, кроме того, блокируют выезд людей с временно оккупированных территорий на территории, подконтрольные правительству Украины, что также свидетельствует об истинных намерениях врага, а именно о депортации украинцев", - отмечает Центр национального сопротивления.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что на временно подконтрольных российским оккупантам территориях Запорожской области захватчики похитили и реализовали в 2022 году 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур.

Ранее мы писали, что оккупантам срывает крышу - есть информация о гражданских расстрелах в Луганской области.

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