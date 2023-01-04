Всех на мобилизацию. В Крыму планируют отчислять студентов с задолженностью, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированном полуострове продолжается подготовка к новой волне мобилизации. В ее пределах так называемым "университетам" на полуострове пришла директива отчислить всех студентов 3-5 курсов, подлежащих мобилизации и имеющих академическую задолженность", - заявят в ЦНС.

По словам Центра национального сопротивления, вузы получили указания отчислять всех по малейшему основанию, хотя обычно студенты сдавали долги до начала новой сессии.

К таким действиям оккупантов побуждает наличие отсрочки от мобилизации на время обучения в высших учебных заведениях.