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Всех на мобилизацию. В Крыму планируют отчислять студентов с задолженностью, - ЦНС

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Крым, Среда 04 января 2023 16:45
Всех на мобилизацию. В Крыму планируют отчислять студентов с задолженностью, - ЦНС Фото: в Крыму планируют отчислять студентов с задолженностью (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Планируя массовую мобилизацию, российские оккупанты заставляют высшие учебные заведения в Крыму отчислять студентов старших курсов, имеющих задолженность в обучении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированном полуострове продолжается подготовка к новой волне мобилизации. В ее пределах так называемым "университетам" на полуострове пришла директива отчислить всех студентов 3-5 курсов, подлежащих мобилизации и имеющих академическую задолженность", - заявят в ЦНС.

По словам Центра национального сопротивления, вузы получили указания отчислять всех по малейшему основанию, хотя обычно студенты сдавали долги до начала новой сессии.

К таким действиям оккупантов побуждает наличие отсрочки от мобилизации на время обучения в высших учебных заведениях.

Напомним, во временно оккупированном Крыму идет активная мобилизация, сейчас россияне приступили к проверке списков лиц, которые еще не участвовали в войне в Украине и подлежат призыву.

Всего с начала объявления преступной мобилизации Российской Федерации из временно оккупированного Крыма в Турцию вынужденно выехали около 1000 крымских татар.

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