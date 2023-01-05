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Беларусь объявила об авиаучениях с РФ и наращивании совместных войск

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Четверг 05 января 2023 15:29
Беларусь объявила об авиаучениях с РФ и наращивании совместных войск Фото: Беларусь объявила об авиаучениях с РФ и наращивании совместных войск (wikimedia)
Автор: Руслан Гаращенко

На территории Беларуси продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Также там планируют провести авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Беларуси.

В беларусском ведомстве заявили, что наращивание войск Союзного государства проходит поэтапно. В страну продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ.

"С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - отметили там.

Кроме того, Минобороны Беларуси анонсировало совместные с Россией летно-тактические учения.

"От российской стороны в данном мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил", - рассказали в ведомстве.

Напомним, по данным украинской разведки, в Беларуси фиксируют наращивание сил, однако пока нет признаков подготовки оккупантов к новому наступлению на Украину с территории РБ.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко также назвал ситуацию на границе с Беларусью контролируемой, но напряженной.

При этом, по словам командующего группировкой сил и средств обороны столицы генерала-лейтенанта Александра Павлюка, ВСУ готовятся к возможному повторному вторжению россиян из Беларуси. Силы обороны планируют остановить врага еще на границе.

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