"Фламинго" ударили по заводу межконтинентальных баллистических ракет РФ

Суббота 21 февраля 2026 16:07
UA EN RU
"Фламинго" ударили по заводу межконтинентальных баллистических ракет РФ Фото: на территории пораженного объекта зафиксирован пожар (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Силы обороны в ночь на 21 февраля нанесли удары крылатыми ракетами "Фламинго" по территории РФ. Военные поразили "Воткинский завод", производящий межконтинентальные баллистические ракеты, а также под ударом были другие объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Мощнее ATACMS и достанет до Москвы: что известно о новой украинской ракете FP-9 от Fire Point

"Нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго". Поражено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, РФ). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что "Воткинский завод" занимается производством:

  • межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М";
  • баллистических ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для подводных лодок проекта 955А "Борей-А";
  • баллистических ракет типа 9М723-1 для ОТРК "Искандер-М" и 9-С-7760 для авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Поражение логистики противника

Кроме вышеуказанного, украинские военные, предварительно, поразили Нефтегорский газоперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Этот объект задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. В результате атаки на территории предприятия зафиксирован пожар, масштабы поражения уточняются.

Кроме того, на территории временно оккупированной Донецкой области Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов противника (в Донецке) и мастерскую по производству и обслуживанию дронов (в районе н.п. Новая Каракуба).

Также в Генштабе добавили, что в Пологах (временно оккупированной части Запорожской области) военные нанесли поражение по складу материально-технических средств оккупантов.

"Потери противника и окончательные масштабы нанесенного ущерба уточняются", - резюмировали в Генеральном штабе.

Удары по территории РФ

Напомним, этой ночью россияне жаловались, что в Воткинске (Удмуртия) были слышны громкие взрывы. После этого в соцсетях появились кадры, на которых был виден пожар и дым на территории "Утокинского завода".

К слову, в этот момент совладелец компании Fire Point, производящей "Фламинго", показал кадры запуска ракет, указав в посте фразу: "Без контекста. Контекст - позже".

Кроме того, на днях командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди показал список уничтоженных объектов ВПК и энергетики России с начала 2026 года. Количество пораженных целей составляет целые сотни, начиная от Рязани и до Туапсе.

