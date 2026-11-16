ua en ru
Пн, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Google собрала ИИ-агентов в команды: они решают самые сложные научные задачи

16:19 16.11.2026 Пн
3 мин
aimg Ольга Завада
Google собрала ИИ-агентов в команды: они решают самые сложные научные задачи Новый инструмент Google заставляет программы работать быстрее без участия людей (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Google научила нейросети объединять несколько ИИ-помощников в команды для решения сложных математических задач и проверки доказательств. Они также могут вместе находить ошибки в программном коде и улучшать его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Google Antigravity.

Как ИИ помогает ученым по математике и химии?

Новый инструмент Teamwork объединяет опыт людей с работой многих виртуальных помощников. Они независимо друг от друга ищут варианты решений и проверяют их с помощью вычислительных программ.

Благодаря этому подходу команда уже добилась нескольких серьезных научных результатов:

Проверка классических теорем - система Teamwork-LEAP сгенерировала около 1,8 миллиона строк специального кода Lean за 28 800 запусков, чтобы перевести на понятный компьютеру известные гипотезы Вейля, доказанные еще в 1974 году Пьером Делинем.

Сверхсложные задачи - агенты воспроизвели компьютерную проверку доказательства для сложных уравнений Навье-Стокса, над которыми математики работали около 90 лет в рамках так называемых "Проблем тысячелетия".

Теория информации - вместе с исследователями из университетов модели Gemini помогли найти полное доказывание гипотезы Куртаде-Кумара, предложенной в 2013 году, и оформили его в программе Lean 4.

Изучение молекул - команда из 30 ИИ-агентов вместе с физическим симулятором определила строение сложных молекул по данным магнитного резонанса, угадав точную структуру с первой попытки в 95 процентах случаев и попав в тройку правильных вариантов в 100 процентах.

Читайте больше: Google представила Gemini Decisions API: ИИ оценивает 1000 запросов за миллисекунды

Почему командная работа ИИ уменьшает количество ошибок?

Разработчики объясняют: главная проблема обычных нейросетей состоит в том, что во время долгих рассуждений они часто начинают ошибаться. В Google решили это, разделив обязанности между разными алгоритмами.

Каждый агент получает только те файлы и инструменты, которые нужны именно для узкого задания. После завершения работы результаты передают другим агентам-критикам и независимым ревизорам.

Они проверяют ответ с нуля, не опираясь на логику первого алгоритма - это позволяет вовремя отсеивать ложные выводы.

Не пропустите: Google открыла глобальный доступ к Gemini 4 Carbon: умеющий флагманский ШИ

Как агенты переписали и ускорили сложные программы?

Кроме науки командный подход применили и в программировании. ШИ-агенты перевели видеодекодер libgav1 AV1 со старого языка C++ на современный и более безопасный язык Rust, написав около 170 000 строк кода.

Сначала новая версия работала в 4 раза медленнее оригинала, но после того, как агентам дали инструменты для поиска слабых мест, программа на Rust стала на 20-30 процентов быстрее предыдущей на процессорах x86_64 и ARM.

В другом эксперименте агенты через 2 недели переписали остатки кода C++ в системном ядре Zircon на 800 000 строк безопасного кода Rust, после чего система успешно прошла тесты и запустилась на оборудовании ARM64.

Также ИИ помог оптимизировать внутренние серверы Google - разумное планирование снизило прерывание работы специализированных процессоров TPU на 24 процента.

Google открывает доступ к системе Teamwork и инструменту быстрого написания кода /boost через платформу Antigravity.

Кроме того, компания открыла прием заявок для 10 000 ученых, которые получат 6 месяцев бесплатного доступа к мощнейшей версии сервиса.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Искусственный интеллект Ученые
Новости
Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост
Арку повело: появились спутниковые снимки последствий атаки на Крымский мост
Аналитика
Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Дефицит кадров в ОПК растет: интервью с исполнительным директором Технологических Сил Украины