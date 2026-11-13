ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Google дала Gemini четыре уровня мышления: модель Hydrogen обошла флагманскую Argon

11:09 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Google дала Gemini четыре уровня мышления: модель Hydrogen обошла флагманскую Argon Google официально интегрировала модель Hydrogen в свои сервисы (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Google обновила линейку Gemini 4, представив более быструю и экономную ИИ-модель Hydrogen. Она заменит предыдущую версию 3.8 Flash и получит новые возможности, которые изменят работу Google Поиск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.

В отличие от предыдущих релизов, которые сначала ограничивались узким кругом специалистов по кибербезопасности и владельцами самых дорогих подписок, доступ к новинке открывается немедленно.

Скорость, точность и преимущество над Argon

По данным компании, новая модель существенно превосходит предыдущую Gemini 3.8 Flash по всем ключевым параметрам.

Она поддерживает четыре уровня глубины мышления: низкий (low), средний (medium), высокий (high) и новый сверхвысокий (xhigh).

Даже в высоком режиме Hydrogen работает в 2,5 раза быстрее версии 3.8 Flash, а количество вымышленных утверждений (галлюцинаций) сократилось более чем в пять раз.

Для разработчиков новинка станет основным инструментом в работе с агентным кодингом. Модель утроила результаты предшественницы в тесте Terminal-Bench и способна быстро генерировать базовый код и запускать тесты без излишних затрат токенов.

В сверхвысоком режиме мышления Hydrogen даже опередила старшую модель Argon в популярном рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index, набрав 54 балла против 50.

Читайте больше: Google открыла глобальный доступ к Gemini 4 Carbon: что умеет флагманский ИИ

Масштабное обновление Google Поиска и цены для разработчиков

Одним из главных изменений стала интеграция Hydrogen в Google Поиск - в компании называют это самым большим обновлением своих поисковых ИИ-инструментов за всю историю.

Модель лучше справляется со сложными запросами из нескольких частей, добавляет больше визуальных элементов в режимах AI Overviews и AI Mode, а также настроена на предоставление большего количества ссылок на первоисточники.

Не пропустите: Google отключила Android Auto на старых смартфонах: кто потеряет доступ

Условия доступа к новинке распределились так:

В Google Поиске - обновленная модель станет доступна для всех пользователей без исключения.

В приложении Gemini и AI Studio - воспользоваться Hydrogen пока могут только владельцы платных подписок AI Pro и Ultra, тогда как пользователи бесплатной версии и тарифа AI Plus остаются на более старой модели 3.5 Flash-Lite.

Для разработчиков через API стоимость осталась на уровне 3.8 Flash и составляет 1,5 доллара за миллион входных токенов и 7,5 доллара за миллион выходных. Для сравнения цены на старшие модели Carbon и Argon в следующем месяце вырастут с 2/10 до 4/20 долларов.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google Искусственный интеллект
Новости
Как выглядит Институт травматологии в Киеве после атаки дрона (фото, видео)
Как выглядит Институт травматологии в Киеве после атаки дрона (фото, видео)
Аналитика
Каждый ребенок в школе должен учиться управлять дроном: интервью с Марьяной Безуглой
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Каждый ребенок в школе должен учиться управлять дроном: интервью с Марьяной Безуглой