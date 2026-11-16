Google зібрала ШІ-агентів у команди: вони розв'язують найскладніші наукові задачі

Google навчила нейромережу об’єднувати кілька ШІ-помічників у команди для розв’язання складних математичних задач і перевірки доведень. Вони також можуть разом знаходити помилки у програмному коді та покращувати його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google Antigravity .

Як ШІ допомагає вченим із математикою та хімією?

Новий інструмент Teamwork поєднує досвід людей із роботою багатьох віртуальних помічників. Вони незалежно один від одного шукають варіанти рішень і перевіряють їх за допомогою обчислювальних програм.

Завдяки цьому підходу команда вже досягла кількох серйозних наукових результатів:

Перевірка класичних теорем - система Teamwork-LEAP згенерувала близько 1,8 мільйона рядків спеціального коду Lean за 28 800 запусків, щоб перевести на зрозумілу комп'ютеру мову відомі гіпотези Вейля, доведені ще у 1974 році П'єром Делінем.

Надскладні завдання - агенти відтворили комп'ютерну перевірку доведення для складних рівнянь Нав'є-Стокса, над якими математики працювали близько 90 років у межах так званих "Проблем тисячоліття".

Теорія інформації - разом із дослідниками з університетів моделі Gemini допомогли знайти повне доведення гіпотези Куртаде-Кумара, запропонованої у 2013 році, і оформили його у програмі Lean 4.

Вивчення молекул - команда із 30 ШІ-агентів разом із фізичним симулятором визначила будову складних молекул за даними магнітного резонансу, вгадавши точну структуру з першої спроби у 95 відсотках випадків і потрапивши у трійку правильних варіантів у 100 відсотках.

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Чому командна робота ШІ зменшує кількість помилок?

Розробники пояснюють: головна проблема звичайних нейромереж полягає у тому, що під час довгих міркувань вони часто починають помилятися. У Google вирішили це, розділивши обов'язки між різними алгоритмами.

Кожен агент отримує лише ті файли та інструменти, які потрібні саме для його вузького завдання. Після завершення роботи результати передають іншим агентам-"критикам" та незалежним ревізорам.

Вони перевіряють відповідь з нуля, не спираючись на логіку першого алгоритму - це дозволяє вчасно відсіювати хибні висновки.

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Як агенти переписали та прискорили складні програми?

Окрім науки, командний підхід застосували й у програмуванні. ШІ-агенти перевели відеодекодер libgav1 AV1 зі старої мови C++ на сучасну та безпечнішу мову Rust, написавши близько 170 000 рядків коду.

Спочатку нова версія працювала у 4 рази повільніше за оригінал, але після того, як агентам дали інструменти для пошуку слабких місць, програма на Rust стала на 20-30 відсотків швидшою за попередню на процесорах x86_64 та ARM.

В іншому експерименті агенти за 2 тижні переписали залишки коду C++ у системному ядрі Zircon на 800 000 рядків безпечного коду Rust, після чого система успішно пройшла тести та запустилася на обладнанні ARM64.

Також ШІ допоміг оптимізувати внутрішні сервери Google - розумне планування зменшило переривання роботи спеціалізованих процесорів TPU на 24 відсотки.

Наразі Google відкриває доступ до системи Teamwork та інструменту швидкого написання коду /boost через платформу Antigravity.

Крім того, компанія відкрила прийом заявок для 10 000 науковців, які отримають 6 місяців безкоштовного доступу до найпотужнішої версії сервісу.