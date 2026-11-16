Google зібрала ШІ-агентів у команди: вони розв'язують найскладніші наукові задачі
Google навчила нейромережу об’єднувати кілька ШІ-помічників у команди для розв’язання складних математичних задач і перевірки доведень. Вони також можуть разом знаходити помилки у програмному коді та покращувати його.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Google Antigravity.
Як ШІ допомагає вченим із математикою та хімією?
Новий інструмент Teamwork поєднує досвід людей із роботою багатьох віртуальних помічників. Вони незалежно один від одного шукають варіанти рішень і перевіряють їх за допомогою обчислювальних програм.
Завдяки цьому підходу команда вже досягла кількох серйозних наукових результатів:
Перевірка класичних теорем - система Teamwork-LEAP згенерувала близько 1,8 мільйона рядків спеціального коду Lean за 28 800 запусків, щоб перевести на зрозумілу комп'ютеру мову відомі гіпотези Вейля, доведені ще у 1974 році П'єром Делінем.
Надскладні завдання - агенти відтворили комп'ютерну перевірку доведення для складних рівнянь Нав'є-Стокса, над якими математики працювали близько 90 років у межах так званих "Проблем тисячоліття".
Теорія інформації - разом із дослідниками з університетів моделі Gemini допомогли знайти повне доведення гіпотези Куртаде-Кумара, запропонованої у 2013 році, і оформили його у програмі Lean 4.
Вивчення молекул - команда із 30 ШІ-агентів разом із фізичним симулятором визначила будову складних молекул за даними магнітного резонансу, вгадавши точну структуру з першої спроби у 95 відсотках випадків і потрапивши у трійку правильних варіантів у 100 відсотках.
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Чому командна робота ШІ зменшує кількість помилок?
Розробники пояснюють: головна проблема звичайних нейромереж полягає у тому, що під час довгих міркувань вони часто починають помилятися. У Google вирішили це, розділивши обов'язки між різними алгоритмами.
Кожен агент отримує лише ті файли та інструменти, які потрібні саме для його вузького завдання. Після завершення роботи результати передають іншим агентам-"критикам" та незалежним ревізорам.
Вони перевіряють відповідь з нуля, не спираючись на логіку першого алгоритму - це дозволяє вчасно відсіювати хибні висновки.
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Як агенти переписали та прискорили складні програми?
Окрім науки, командний підхід застосували й у програмуванні. ШІ-агенти перевели відеодекодер libgav1 AV1 зі старої мови C++ на сучасну та безпечнішу мову Rust, написавши близько 170 000 рядків коду.
Спочатку нова версія працювала у 4 рази повільніше за оригінал, але після того, як агентам дали інструменти для пошуку слабких місць, програма на Rust стала на 20-30 відсотків швидшою за попередню на процесорах x86_64 та ARM.
В іншому експерименті агенти за 2 тижні переписали залишки коду C++ у системному ядрі Zircon на 800 000 рядків безпечного коду Rust, після чого система успішно пройшла тести та запустилася на обладнанні ARM64.
Також ШІ допоміг оптимізувати внутрішні сервери Google - розумне планування зменшило переривання роботи спеціалізованих процесорів TPU на 24 відсотки.
Наразі Google відкриває доступ до системи Teamwork та інструменту швидкого написання коду /boost через платформу Antigravity.
Крім того, компанія відкрила прийом заявок для 10 000 науковців, які отримають 6 місяців безкоштовного доступу до найпотужнішої версії сервісу.