Google готовит замену Chromebook: что умеет новый Googlebook с Gemini
Через 15 лет после выхода Chromebook компания Google решила переосмыслить концепцию ноутбуков. Новый продукт под названием Googlebook сочетает в себе экосистему приложений Android, безопасность ChromeOS и премиальное аппаратное обеспечение.
Gemini как основа интерфейса
Главной особенностью Googlebook стал инструмент Magic Pointer, разработанный совместно с командой Google DeepMind. Это интеллектуальный курсор, который предлагает контекстные действия в зависимости от того, на что указывает пользователь.
Так, наведя курсор на дату в письме, можно мгновенно создать встречу, а выделив два изображения - визуализировать их вместе (например, совместить фото мебели и интерьера комнаты).
Также разработчики добавили функцию Create your Widget. Она позволяет создавать персонализированные виджеты с помощью текстовых запросов. Gemini может самостоятельно собирать данные из почты, календаря или интернета, создавая единую информационную панель для планирования поездок прямо на рабочем столе.
Интеграция с Android
Благодаря переходу на технологический стек Android, разработчики обещают более быстрое внедрение инноваций и улучшенное взаимодействие между устройствами.
Googlebook позволяет:
Использовать мобильные приложения (например, заказ еды или обучение в Duolingo) прямо на экране ноутбука без разрыва рабочего процесса.
Мгновенно получать доступ к файлам на смартфоне через проводник ноутбука с помощью функции Quick Access. Разработчики отметили, что такая опция исключает потребность в ручной передаче данных.
Премиальное железо и партнеры
Google привлекла к созданию Googlebook ведущих производителей электроники, среди которых Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Все устройства этой категории будут изготовлены из премиальных материалов.
Визуальным отличием новых ноутбуков станет уникальный световой индикатор glowbar, который выполняет как эстетическую, так и функциональную роль.
Официальный запуск первых устройств Googlebook запланирован на осень 2026 года. Больше информации о спецификациях и ценах компания обещает раскрыть ближе к релизу.
Платформа уже доступна для ознакомления в режиме превью.