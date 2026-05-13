Google готовит замену Chromebook: что умеет новый Googlebook с Gemini

Через 15 лет после выхода Chromebook компания Google решила переосмыслить концепцию ноутбуков. Новый продукт под названием Googlebook сочетает в себе экосистему приложений Android, безопасность ChromeOS и премиальное аппаратное обеспечение.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google .

Gemini как основа интерфейса

Главной особенностью Googlebook стал инструмент Magic Pointer, разработанный совместно с командой Google DeepMind. Это интеллектуальный курсор, который предлагает контекстные действия в зависимости от того, на что указывает пользователь.

Так, наведя курсор на дату в письме, можно мгновенно создать встречу, а выделив два изображения - визуализировать их вместе (например, совместить фото мебели и интерьера комнаты).

Также разработчики добавили функцию Create your Widget. Она позволяет создавать персонализированные виджеты с помощью текстовых запросов. Gemini может самостоятельно собирать данные из почты, календаря или интернета, создавая единую информационную панель для планирования поездок прямо на рабочем столе.

Интеграция с Android

Благодаря переходу на технологический стек Android, разработчики обещают более быстрое внедрение инноваций и улучшенное взаимодействие между устройствами.

Googlebook позволяет:

Использовать мобильные приложения (например, заказ еды или обучение в Duolingo) прямо на экране ноутбука без разрыва рабочего процесса.

Мгновенно получать доступ к файлам на смартфоне через проводник ноутбука с помощью функции Quick Access. Разработчики отметили, что такая опция исключает потребность в ручной передаче данных.

Премиальное железо и партнеры

Google привлекла к созданию Googlebook ведущих производителей электроники, среди которых Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Все устройства этой категории будут изготовлены из премиальных материалов.

Визуальным отличием новых ноутбуков станет уникальный световой индикатор glowbar, который выполняет как эстетическую, так и функциональную роль.

Официальный запуск первых устройств Googlebook запланирован на осень 2026 года. Больше информации о спецификациях и ценах компания обещает раскрыть ближе к релизу.

Платформа уже доступна для ознакомления в режиме превью.