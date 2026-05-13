ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Google готовит замену Chromebook: что умеет новый Googlebook с Gemini

09:42 13.05.2026 Ср
2 мин
Техногигант анонсировал новую категорию гаджетов на базе Android и ChromeOS с глубокой интеграцией Gemini
aimg Ольга Завада
Google готовит замену Chromebook: что умеет новый Googlebook с Gemini Новый лэптоп будет работать на Android и ChromeOS (скриншот: Google)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Через 15 лет после выхода Chromebook компания Google решила переосмыслить концепцию ноутбуков. Новый продукт под названием Googlebook сочетает в себе экосистему приложений Android, безопасность ChromeOS и премиальное аппаратное обеспечение.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Больше интересного: Google бросает вызов Meta и Apple: как будут работать очки с Gemini на Android XR

Gemini как основа интерфейса

Главной особенностью Googlebook стал инструмент Magic Pointer, разработанный совместно с командой Google DeepMind. Это интеллектуальный курсор, который предлагает контекстные действия в зависимости от того, на что указывает пользователь.

Так, наведя курсор на дату в письме, можно мгновенно создать встречу, а выделив два изображения - визуализировать их вместе (например, совместить фото мебели и интерьера комнаты).

Также разработчики добавили функцию Create your Widget. Она позволяет создавать персонализированные виджеты с помощью текстовых запросов. Gemini может самостоятельно собирать данные из почты, календаря или интернета, создавая единую информационную панель для планирования поездок прямо на рабочем столе.

Интеграция с Android

Благодаря переходу на технологический стек Android, разработчики обещают более быстрое внедрение инноваций и улучшенное взаимодействие между устройствами.

Googlebook позволяет:

Использовать мобильные приложения (например, заказ еды или обучение в Duolingo) прямо на экране ноутбука без разрыва рабочего процесса.

Мгновенно получать доступ к файлам на смартфоне через проводник ноутбука с помощью функции Quick Access. Разработчики отметили, что такая опция исключает потребность в ручной передаче данных.

Премиальное железо и партнеры

Google привлекла к созданию Googlebook ведущих производителей электроники, среди которых Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Все устройства этой категории будут изготовлены из премиальных материалов.

Визуальным отличием новых ноутбуков станет уникальный световой индикатор glowbar, который выполняет как эстетическую, так и функциональную роль.

Официальный запуск первых устройств Googlebook запланирован на осень 2026 года. Больше информации о спецификациях и ценах компания обещает раскрыть ближе к релизу.

Платформа уже доступна для ознакомления в режиме превью.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Google
Новости
Силы обороны Покровск не будут оставлять, но в Мирнограде ситуация сложнее, - источник
Силы обороны Покровск не будут оставлять, но в Мирнограде ситуация сложнее, - источник
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес