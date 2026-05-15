Google урізає безкоштовну пам’ять: нові акаунти отримують лише 5 ГБ

Понад десять років безкоштовні 15 ГБ пам’яті були незмінним стандартом для кожного власника Google-акаунта. А проте, ця ера добігає кінця. Останніми тижнями нові користувачі почали помічати, що замість обіцяного обсягу їм пропонують лише 5 ГБ для Gmail, Drive та Photos.

Суть нової політики Google полягає у запровадженні дворівневої системи безкоштовного сховища. За замовчуванням нові акаунти отримують лише 5 ГБ.

Щоб "розблокувати" решту 10 ГБ і повернутися до стандартних 15 ГБ, користувач повинен прив'язати до облікового запису номер мобільного телефону. Це нововведення дозволяє компанії підвищити рівень верифікації профілів.

"Ми тестуємо нову політику зберігання для нових акаунтів, створених у вибраних регіонах. Це допоможе нам продовжувати надавати високоякісні послуги зберігання, водночас заохочуючи користувачів покращувати безпеку своїх облікових записів та можливості відновлення даних", - пояснили у Google.

Боротьба з мультиакаунтами

Хоча офіційна причина - турбота про безпеку, експерти бачать у такому кроці спробу приборкати масове створення безкоштовних акаунтів. Чимало користувачів реєструють кілька поштових скриньок лише для того, щоб отримати додаткові гігабайти безкоштовного місця у хмарі.

Прив'язка до номера телефону дозволяє Google реалізувати правило "один пакет пам'яті на одну людину", оскільки верифікація через SMS значно ускладнює роботу ботів.

Цікаво, що корпорація готувала підґрунтя для цих змін заздалегідь. Ще на початку 2026 року формулювання на офіційних сторінках підтримки було тихо змінено з "кожен акаунт має 15 ГБ" на "до 15 ГБ безкоштовного сховища", що вже натякало на можливі обмеження.

Регіональні особливості

Наразі тестування обмеження у 5 ГБ зафіксовано переважно у країнах Африки. Компанія поки не розкриває повний список регіонів, де діє експеримент. Для чинних користувачів, які зареєстрували свої акаунти раніше, умови залишаються незмінними - їхні 15 ГБ нікуди не зникнуть.