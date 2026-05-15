ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Google урізає безкоштовну пам’ять: нові акаунти отримують лише 5 ГБ

14:17 15.05.2026 Пт
2 хв
Техногігант офіційно підтвердив тестування нової користувацької політики
aimg Ольга Завада
Google урізає безкоштовну пам’ять: нові акаунти отримують лише 5 ГБ
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Понад десять років безкоштовні 15 ГБ пам’яті були незмінним стандартом для кожного власника Google-акаунта. А проте, ця ера добігає кінця. Останніми тижнями нові користувачі почали помічати, що замість обіцяного обсягу їм пропонують лише 5 ГБ для Gmail, Drive та Photos.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Android Authority.

Більше цікавого: Google готує заміну Chromebook: що вміє новий Googlebook з Gemini

Суть нової політики Google полягає у запровадженні дворівневої системи безкоштовного сховища. За замовчуванням нові акаунти отримують лише 5 ГБ.

Щоб "розблокувати" решту 10 ГБ і повернутися до стандартних 15 ГБ, користувач повинен прив'язати до облікового запису номер мобільного телефону. Це нововведення дозволяє компанії підвищити рівень верифікації профілів.

Google урізає безкоштовну пам’ять: нові акаунти отримують лише 5 ГБКористувачі показують нові опції від Google (скриншот: degoogle у Reddit)

"Ми тестуємо нову політику зберігання для нових акаунтів, створених у вибраних регіонах. Це допоможе нам продовжувати надавати високоякісні послуги зберігання, водночас заохочуючи користувачів покращувати безпеку своїх облікових записів та можливості відновлення даних", - пояснили у Google.

Боротьба з мультиакаунтами

Хоча офіційна причина - турбота про безпеку, експерти бачать у такому кроці спробу приборкати масове створення безкоштовних акаунтів. Чимало користувачів реєструють кілька поштових скриньок лише для того, щоб отримати додаткові гігабайти безкоштовного місця у хмарі.

Прив'язка до номера телефону дозволяє Google реалізувати правило "один пакет пам'яті на одну людину", оскільки верифікація через SMS значно ускладнює роботу ботів.

Цікаво, що корпорація готувала підґрунтя для цих змін заздалегідь. Ще на початку 2026 року формулювання на офіційних сторінках підтримки було тихо змінено з "кожен акаунт має 15 ГБ" на "до 15 ГБ безкоштовного сховища", що вже натякало на можливі обмеження.

Регіональні особливості

Наразі тестування обмеження у 5 ГБ зафіксовано переважно у країнах Африки. Компанія поки не розкриває повний список регіонів, де діє експеримент. Для чинних користувачів, які зареєстрували свої акаунти раніше, умови залишаються незмінними - їхні 15 ГБ нікуди не зникнуть.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Google
Новини
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату