ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Google выпустила обновление, которое может "убить" Pixel: в чем главный риск

12:07 11.05.2026 Пн
2 мин
Одно неудачное решение во время обновления ОС может навсегда вывести ваш смартфон из строя
aimg Ольга Завада
Google выпустила обновление, которое может "убить" Pixel: в чем главный риск Под угрозой оказались самые современные версии смартфона от Google (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Компания Google выпустила критическое майское обновление для смартфонов Pixel, которое внедряет жесткую систему защиты от отката прошивки. Нововведение касается как самых новых моделей Pixel 10, так и популярных устройств прошлых лет.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Google.

Больше интересного: После лет жалоб: Google наконец решила проблему пользователей Pixel

Почему обновление стало опасным?

В Google объяснили: майский патч 2026 года обновляет загрузчик (bootloader) смартфона и повышает версию защиты от отката (anti-rollback). Это означает, что после установки новой системы пользователь больше не сможет вернуться к предыдущим сборкам Android 16 или Android 15.

Проблема заключается в том, что если во время процесса обновления (классически или при прошивке вручную) произойдет сбой, телефон может попасть в состояние, когда он не будет способен перезагрузиться.

Поскольку система "бесшовных обновлений" будет пытаться запустить смартфон из старого слота с несовместимым бутлоадером, устройство просто превратится в "кирпич".

Какие модели оказались под угрозой

Google официально подтвердила, что ограничения действуют для широкого списка моделей:

  • Серия Pixel 10: модели 10, 10 Pro, 10 Pro XL и 10 Pro Fold.
  • Серия Pixel 8: 8, 8 Pro и 8a.
  • Серия Pixel 6: 6, 6 Pro и 6a.

Для владельцев Pixel 10 это означает полный запрет на откат к любым ранним версиям Android 16. Для более старых моделей Pixel 6 и 8 обновление блокирует возможность возврата к Android 15.

Можно ли спасти смартфон самостоятельно?

Эксперты отмечают, что ситуация является критической для продвинутых пользователей и разработчиков. Если смартфон войдет в состояние "бесконечной ошибки загрузки из-за конфликта версий бутлоадера", восстановить его самостоятельно будет невозможно.

Единственный выход в случае поломки - обратиться в официальный сервисный центр Google, где специалисты владеют инструментами для глубокого восстановления железа.

Пользователям советуют быть максимально осторожными при установке майского патча и обеспечить стабильную связь и полный заряд аккумулятора во время процесса.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Смартфоны
Новости
Мыши и пыль в воздухе: как в Украине можно заразиться хантавирусом и чем он опасен
Мыши и пыль в воздухе: как в Украине можно заразиться хантавирусом и чем он опасен
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны