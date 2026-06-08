Главный переговорщик Ирана выступил с резким заявлением в адрес США

Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Калибаф выступил с жестким заявлением в адрес Соединенных Штатов на фоне роста напряженности вокруг Ормузского пролива.

Он заявил, что Тегеран намерен превратить морскую блокаду, установленную США, в "очередное поражение врага".

По словам Калибафа, Иран не собирается выбирать между дипломатией и силовым противостоянием, а готов использовать оба инструмента в зависимости от обстоятельств.

"Мы не собираемся ни просто воевать, ни просто вести переговоры; скорее, мы будем воевать в свое время и вести переговоры в свое время", - заявил он.

В то же время иранский чиновник подчеркнул, что конечной целью Тегерана остается завершение войны и обеспечение стабильной безопасности в регионе.

"Наша цель - это окончание войны и стабильная безопасность, и мы не доверяем противоположной стороне", - добавил Калибаф.

Таким образом, Тегеран дал понять, что не намерен отказываться от переговорного процесса, но в то же время готов жестко реагировать на действия Вашингтона, которые считает угрозой своим интересам.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, в начале июня президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает уже в ближайшее время заключить с Ираном соглашение о продлении перемирия и возобновлении работы Ормузского пролива.

Зато в Тегеране впоследствии заявили, что переговорный процесс фактически зашел в тупик.

По словам военного советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи, ключевой преградой остается вопрос 24 млрд долларов замороженных иранских активов.