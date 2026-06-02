"Сделка может быть лучше победы": Трамп озвучил сроки возможного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп считает, что сможет заключить сделку с Ираном о продлении перемирия и возобновлении работы Ормузкого пролива уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ABC News .

По словам Трампа, 1 июня произошла "небольшая неполадка", так как Иран был недоволен нападениями Израиля на Ливан. Однако эту ситуацию удалось решить.

"Сегодня произошла небольшая неполадка, но я очень быстро ее устранил... Итак, я поговорил с "Хезболлой" и сказал, что стрельба запрещена, и я поговорит с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - ред.) и сказал, что стрельба запрещена, и они оба прекратили стрелять друг в друга", - сказал президент США.

Также он заявил, что мирная сделка с Ираном может быть "даже лучше, чем военная победа"

"Это очень непростое дело. Речь идет о действительно большой стране - очень большой стране, заключающей сделку. Действительно, огромная враждебность. Поэтому им не просто. На самом деле, нам тоже непросто. Но мы получаем то, что нам нужно", - отметил глава Белого дома.

Что касается сроков согласования меморандума о взаимопонимании (рамочного соглашения) по возобновлению работы пролива, Трамп сказал, что по его мнению, "речь идет о следующей неделе".

По его словам, он пока не согласился на эту сделку, потому что ему "еще нужно набрать несколько очков".