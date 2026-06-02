"Сделка может быть лучше победы": Трамп озвучил сроки возможного соглашения с Ираном
Президент США Дональд Трамп считает, что сможет заключить сделку с Ираном о продлении перемирия и возобновлении работы Ормузкого пролива уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ABC News.
По словам Трампа, 1 июня произошла "небольшая неполадка", так как Иран был недоволен нападениями Израиля на Ливан. Однако эту ситуацию удалось решить.
"Сегодня произошла небольшая неполадка, но я очень быстро ее устранил... Итак, я поговорил с "Хезболлой" и сказал, что стрельба запрещена, и я поговорит с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - ред.) и сказал, что стрельба запрещена, и они оба прекратили стрелять друг в друга", - сказал президент США.
Также он заявил, что мирная сделка с Ираном может быть "даже лучше, чем военная победа"
"Это очень непростое дело. Речь идет о действительно большой стране - очень большой стране, заключающей сделку. Действительно, огромная враждебность. Поэтому им не просто. На самом деле, нам тоже непросто. Но мы получаем то, что нам нужно", - отметил глава Белого дома.
Что касается сроков согласования меморандума о взаимопонимании (рамочного соглашения) по возобновлению работы пролива, Трамп сказал, что по его мнению, "речь идет о следующей неделе".
По его словам, он пока не согласился на эту сделку, потому что ему "еще нужно набрать несколько очков".
Сделка между США и Ираном
Напомним, что на данном этапе США и Иран работают над рамочным соглашением, которое предусматривает открытие Ормузкого пролива и ряд других вопросов.
Если стороны заключат эту сделку, тогда у них будет на 60 дней на то, чтобы заключить окончательно соглашение с Ираном об окончании войны. И именно в этих переговорах должен решиться один из главных вопросов - вопрос ядерной программы Тегерана.
По данным Reuters, Иран настаивает на заключении временной сделки с США, так как она позволила бы ослабить экономическое давление и стабилизировать ситуацию в стране, не затрагивался самые чувствительные вопрос ядерной программы.