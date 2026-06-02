ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Сделка может быть лучше победы": Трамп озвучил сроки возможного соглашения с Ираном

01:05 02.06.2026 Вт
2 мин
Что сказал Трамп о возможном соглашении?
aimg Эдуард Ткач
"Сделка может быть лучше победы": Трамп озвучил сроки возможного соглашения с Ираном Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп считает, что сможет заключить сделку с Ираном о продлении перемирия и возобновлении работы Ормузкого пролива уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ABC News.

Читайте также: Иран поставил "на паузу" переговоры с США и выдвинул ультиматум

По словам Трампа, 1 июня произошла "небольшая неполадка", так как Иран был недоволен нападениями Израиля на Ливан. Однако эту ситуацию удалось решить.

"Сегодня произошла небольшая неполадка, но я очень быстро ее устранил... Итак, я поговорил с "Хезболлой" и сказал, что стрельба запрещена, и я поговорит с Биби (премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - ред.) и сказал, что стрельба запрещена, и они оба прекратили стрелять друг в друга", - сказал президент США.

Также он заявил, что мирная сделка с Ираном может быть "даже лучше, чем военная победа"

"Это очень непростое дело. Речь идет о действительно большой стране - очень большой стране, заключающей сделку. Действительно, огромная враждебность. Поэтому им не просто. На самом деле, нам тоже непросто. Но мы получаем то, что нам нужно", - отметил глава Белого дома.

Что касается сроков согласования меморандума о взаимопонимании (рамочного соглашения) по возобновлению работы пролива, Трамп сказал, что по его мнению, "речь идет о следующей неделе".

По его словам, он пока не согласился на эту сделку, потому что ему "еще нужно набрать несколько очков".

Сделка между США и Ираном

Напомним, что на данном этапе США и Иран работают над рамочным соглашением, которое предусматривает открытие Ормузкого пролива и ряд других вопросов.

Если стороны заключат эту сделку, тогда у них будет на 60 дней на то, чтобы заключить окончательно соглашение с Ираном об окончании войны. И именно в этих переговорах должен решиться один из главных вопросов - вопрос ядерной программы Тегерана.

По данным Reuters, Иран настаивает на заключении временной сделки с США, так как она позволила бы ослабить экономическое давление и стабилизировать ситуацию в стране, не затрагивался самые чувствительные вопрос ядерной программы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
РФ подготовила массированный удар: Зеленский обратился к украинцам
РФ подготовила массированный удар: Зеленский обратился к украинцам
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны