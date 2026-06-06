В Иране рассказали, почему переговоры с США зашли в тупик

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN .

По словам чиновника, потенциальная мирная сделка между США и Ираном зависит от того, согласится ли администрация Трампа разморозить иранские активы на сумму 24 млрд долларов.

"Переговоры зашли в тупик, и (президент США Дональд Трамп - ред.) должен преодолеть преодолеть этот тупик. Мяч на стороне Трампа", - сказал Мохсен Резаи.

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По данным CNN, Иран потребовал разблокировать 12 млрд долларов замороженных средств сразу после подписания промежуточной сделки с США, а еще 12 млрд долларов - позднее.

"Если он (Трамп - ред.) хочет достичь соглашения с Ираном, эти 24 млрд долларов - это проверка доверив, которую Иран хочет пройти с Трампом - это проверка, которую Америка должна открыть, и путь откроется. Это наши собственные деньги, а не деньги Америки", - добавил советник верховного лидера Ирана.

В свою очередь американские чиновники обеспокоены тем, что любое размораживание средств на данном этапе может лишить режим ключевого рычага влияния. Тем более как известно, Трамп потребовал, чтобы любое соглашение выглядело гораздо более прочным, чем ядерная сделка, заключенная в 2015 году.

Что еще сказал иранский чиновник

Резаи предупредил, что Иран "затянет войну" за пределы Персидского залива, если США возобновят конфликт, потенциального расширив военные операции от Ормузского пролива до Индийского океана, пролива Баб-эль-Манбед, Красного моря и Средиземного моря.

На вопрос о здоровье Хаменеи и его роли в стране чиновник не ответил, но при этом отверг перспективы встречи Моджтабы Хаменеи с Трампом. По его словам, "этого не произойдет", а Трамп "зашел в тупик".

Также Мохсен Резаи вновь заявил о суверенитете над Ормузском проливом, сказав, что суверенитет над этим водным путем имеют Иран и Оман. Он воздержался от того, чтобы рассматривать требование платы за проход судов через пролив как пошлину, заявив лишь, что Тегеран будет взимать плату за поддержание пролива в надлежащем состоянии.

Помимо этого чиновник выразил сомнение в долговечности ядерного соглашения с Трампом, сославшись на его выход из иранской ядерной сделки 2015 года и на его стратегию "неопределенности" в переговорах.

Резюмируя Резаи отметил, что в случае провала переговоров Иран готов к потенциальному вторжению США на свою территорию. Он также представил нынешнюю войну как первую победу Ирана над своими врагами за 47-летнюю историю Исламской Республики.