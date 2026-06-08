Головний переговірник Ірану виступив із різкою заявою на адресу США

Головний переговірник Ірану Мохаммад Багер Калібаф виступив із жорсткою заявою на адресу Сполучених Штатів на тлі зростання напруженості навколо Ормузької протоки.

Він заявив, що Тегеран має намір перетворити морську блокаду, встановлену США, на "чергову поразку ворога".

За словами Калібафа, Іран не збирається обирати між дипломатією та силовим протистоянням, а готовий використовувати обидва інструменти залежно від обставин.

"Ми не збираємося ані просто воювати, ані просто вести переговори; скоріше, ми будемо воювати у свій час і вести переговори у свій час", - заявив він.

Водночас іранський посадовець наголосив, що кінцевою метою Тегерана залишається завершення війни та забезпечення стабільної безпеки в регіоні.

"Наша мета - це закінчення війни та стабільна безпека, і ми не довіряємо протилежній стороні", - додав Калібаф.

Таким чином, Тегеран дав зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від переговорного процесу, але водночас готовий жорстко реагувати на дії Вашингтона, які вважає загрозою своїм інтересам.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, на початку червня президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує вже найближчим часом укласти з Іраном угоду про продовження перемир'я та відновлення роботи Ормузької протоки.

Натомість у Тегерані згодом заявили, що переговорний процес фактично зайшов у глухий кут.

За словами військового радника верховного лідера Ірану Мохсена Резаї, ключовою перепоною залишається питання 24 млрд доларів заморожених іранських активів.