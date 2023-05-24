Главный конкурент Трампа решил идти в президенты США

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В начале марта этого года в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону Десантис рассказал, что, по его мнению, "дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из национальных интересов Соединенных Штатов Америки".

Позже республиканец якобы изменил риторику войны России против Украины и даже назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Однако в конце апреля на фоне подготовки ВСУ к контрнаступлению он призвал к прекращению огня в Украине, чтобы предотвратить массовые жертвы.

Напомним, Джо Байден решил баллотироваться на второй президентский срок.

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