Губернатор Флориды назвал Путина военным преступником, изменив риторику о войне в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Такой комментарий ДеСантиса, одного из возможных кандидатов на пост президента США от Республиканской партии в следующем году, последовал после критики со стороны однопартийцев из-за его высказывания о полномасштабной войне РФ против Украины, которую он назвал "территориальным спором".

Сейчас губернатор Флориды значительно изменил тон о военной агрессии РФ и заявил в интервью журналистам, что Путин является "военным преступником", который должен нести ответственность.

Также ДеСантис уточнил свою позицию о поддержке Штатами Украины и заявил, что "если бы я мог щелкнуть пальцами, то отдал бы Украине 100%".

"Но реальность такова, что вмешательство Америки с точки зрения эскалации с использованием большего количества оружия и, конечно же, сухопутных войск, я думаю, было бы ошибкой. Итак, именно это я и пытался донести, но Россия была неправа, вторгаясь. Они были неправы, захватив Крым", - убежден политик.

Также ДеСантис сказал журналисту, что, по его мнению, Украина победит в войне.

"Я не думаю, что это закончится победой Путина. Я не думаю, что украинское правительство будет свергнуто им, и я думаю, что это хорошо", - заявил он.