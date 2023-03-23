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Губернатор Флориды назвал Путина военным преступником, изменив риторику о войне в Украине

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Четверг 23 марта 2023 02:13
Губернатор Флориды назвал Путина военным преступником, изменив риторику о войне в Украине Фото: Рон ДеСантис, губернатор Флориды (flgov.smugmug.com)
Автор: Владимир Костырин

Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис изменил риторику относительно войны России против Украины, и назвал руководителя Кремля Владимира Путина военным преступником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Такой комментарий ДеСантиса, одного из возможных кандидатов на пост президента США от Республиканской партии в следующем году, последовал после критики со стороны однопартийцев из-за его высказывания о полномасштабной войне РФ против Украины, которую он назвал "территориальным спором".

Сейчас губернатор Флориды значительно изменил тон о военной агрессии РФ и заявил в интервью журналистам, что Путин является "военным преступником", который должен нести ответственность.

Также ДеСантис уточнил свою позицию о поддержке Штатами Украины и заявил, что "если бы я мог щелкнуть пальцами, то отдал бы Украине 100%".

"Но реальность такова, что вмешательство Америки с точки зрения эскалации с использованием большего количества оружия и, конечно же, сухопутных войск, я думаю, было бы ошибкой. Итак, именно это я и пытался донести, но Россия была неправа, вторгаясь. Они были неправы, захватив Крым", - убежден политик.

Также ДеСантис сказал журналисту, что, по его мнению, Украина победит в войне.

"Я не думаю, что это закончится победой Путина. Я не думаю, что украинское правительство будет свергнуто им, и я думаю, что это хорошо", - заявил он.

Ранее республиканцы США заявили о поддержке Украины и осудили слова губернатора Флориды о полномасштабной военной агрессии РФ как о "территориальном споре".

Добавим, что в украинском МИДе также отреагировали на высказывания ДеСантиса, и пригласили его в Украину.

Также сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддерживает продолжение предоставления Штатами помощи Украине в отражении вторжения РФ, поскольку это необходимо для предотвращения мировой войны.

Напомним также, что президент США Джо Байден считает оправданным решение МУС о выдаче ордера на арест Путина из-за военных преступлений.

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