ua ru
Чт, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вероятный конкурент Байдена на выборах президента США призвал к перемирию в Украине

Новина українською →
США, Четверг 27 апреля 2023 00:29
Вероятный конкурент Байдена на выборах президента США призвал к перемирию в Украине Фото: губернатор Флориды Рон Десантис (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что поддерживает идею прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.

Потенциальный кандидат в президенты США от республиканской партии Рон Десантис предупредил о затяжной войне, поскольку Украина готовится к весеннему наступлению. Он сравнил боевые действия с самой длинной битвой первой мировой войны, в которой погибли около 700 000 человек.

"Вы же не хотите оказаться в ситуации, подобной битве при Вердене, когда вы просто будете иметь массовые жертвы, массовые потери и в итоге зайдете в тупик", - отметил Десантис.

Ранее Рон Десантис, заявлявший, что российская война в Украине это "территориальный спор" и помощь украинцам не среди национальных интересов США, резко изменил риторику относительно российской войны и назвал Владимира Путина военным преступником.

Напомним, Джо Байден решил баллотироваться на второй президентский срок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Дональд Трамп Выборы в США
NEWS
Войска РФ ударили по Николаеву, одна из ракет попала в многоэтажку
Войска РФ ударили по Николаеву, одна из ракет попала в многоэтажку
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России