Вероятный конкурент Байдена на выборах президента США призвал к перемирию в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia .

Потенциальный кандидат в президенты США от республиканской партии Рон Десантис предупредил о затяжной войне, поскольку Украина готовится к весеннему наступлению. Он сравнил боевые действия с самой длинной битвой первой мировой войны, в которой погибли около 700 000 человек.

"Вы же не хотите оказаться в ситуации, подобной битве при Вердене, когда вы просто будете иметь массовые жертвы, массовые потери и в итоге зайдете в тупик", - отметил Десантис.