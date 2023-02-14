Первая соперница Трампа. Появился новый кандидат на пост президента США

Бывшая представительница США при ООН Никки Хейли официально объявила, что выдвигается на участие в выборах президента в 2024 году. Она стала первой конкуренткой Дональда Трампа, решившего попытаться пойти в президентство во второй раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время видеообращения, опубликованного Twitter.

В своем обращении 51-летняя Хейли, бывший губернатор Южной Каролины и бывшая постоянная представительница США при ООН времен Дональда Трампа призвала к "смене поколений" и пообещала противостоять противникам как извне, так и изнутри.

"Некоторые люди смотрят на Америку и видят уязвимость. Социалистические левые видят возможность переписать историю. Китай и Россия на марше. Все они думают, что над нами можно издеваться, толкать... Вы должны знать кое-что обо мне: я не терплю хулиганов. И когда ты отталкиваешься, им еще больнее, если ты носишь каблуки", - сказала Хейли.

При этом, пишет Axios, у Хейли действительно есть шанс заручиться поддержкой в ключевых штатах и собрать деньги от доноров, скептически настроенных к Дональду Трампу.

"Я Никки Хейли, и я буду бороться за президентский пост", - заявила в конце обращения она.

Что известно о новом кандидате на пост президента США

Известно, что Никки Хейли начала политическую карьеру в легислатуре Южной Каролины, после чего в 2010 году выиграла выборы на должность губернатора штата, где поначалу считалась аутсайдером.

А уже после шести лет, в 2017 году она стала постоянной представительницей США при ООН, ее назначил на этот пост Дональд Трамп, в то время являвшийся президентом США.

Уже 9 октября 2018 года Хейли заявила, что решила уйти с поста. Трамп принял ее отставку и поблагодарил за работу.

Интересно, что в 2021 году Хейли заявляла, что не будет баллотироваться в президенты, если это сделает Дональд Трамп, но впоследствии изменила мнение.

Напомним, что сам Дональд Трамп о своем намерении баллотироваться в президенты США заявил в ноябре 2022 года.

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