Головний конкурент Трампа вирішив йти в президенти США

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Напочатку березня цього року в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону "подальше втягнення в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним з національних інтересів Сполучених Штатів Америки".

Пізніше республіканець нібито змінив риторику щодо війни Росії проти України та навіть назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Однак наприкінці квітня на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу він закликав до припинення вогню в Україні, щоб запобігти масовим жертвам.

Нагадаємо, Джо Байден вирішив балотуватися на другий президентський термін.

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