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Головний конкурент Трампа вирішив йти в президенти США

Фото: губернатор Флориди Рон Десантіс (flickr.com gageskidmore)
Автор: Каріна Левицька

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс подав заяву про висування своєї кандидатури в президенти. Він став головним суперником екс-президента США Дональда Трампа, який також висувається від Республіканської партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Більше про кандидатів від республіканської партії, та про те, як це може вплинути на Україну читайте в матеріалі РБК-Україна.

Напочатку березня цього року в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону "подальше втягнення в територіальну суперечку між Україною та Росією не є одним з національних інтересів Сполучених Штатів Америки".

Пізніше республіканець нібито змінив риторику щодо війни Росії проти України та навіть назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем. Однак наприкінці квітня на тлі підготовки ЗСУ до контрнаступу він закликав до припинення вогню в Україні, щоб запобігти масовим жертвам.

Нагадаємо, Джо Байден вирішив балотуватися на другий президентський термін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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