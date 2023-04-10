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Байден решил баллотироваться на второй срок, - NBC News

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Вашингтон, Понедельник 10 апреля 2023 14:36
Байден решил баллотироваться на второй срок, - NBC News Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Американский лидер Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок. Решение он уже принял.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Как информирует новостной телеканал, ссылаясь на собственный источник, сам Байден пока не спешит публично объявлять об участии в выборах.

Якобы нежелание президента США официально заявить о том, о чем он и так неоднократно говорил в частном порядке, обусловлено рядом факторов.

Среди которых: отсутствие серьезного соперника в рядах Демократической партии, сосредоточение внимания общества на судебном процессе против Дональда Трампа, приближение столкновения с республиканцами в Конгрессе по вопросу расходов бюджета.

Некоторые из ближайшего круга американского лидера утверждают, что Байден не спешит из-за разгорающейся в Республиканской партии борьбы. Речь идет о нападках Трампа на губернатора Флориды Рона Десантиса, считающегося вероятным кандидатом от республиканцев.

Отмечается, что каждый раз, когда Байден публично говорил о своем участии в предстоящих выборах, он предостерег, что обстоятельства, политические или личные, могут измениться и повлиять на его решение.

Ввиду этого другие источники NBC News сообщили, что Байден не спешит с объявлением, чтобы оставить себе возможность передумать.

Другие же утверждают, что почти не сомневаются в том, что действующий президент США будет баллотироваться на второй срок и что соответствующая подготовка продолжается.

Напомним, ранее в СМИ уже появлялась информация о планах Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок.

Сообщалось, что Байден готовится к старту своей предвыборной кампании, которая может состояться в апреле этого года.

Отметим, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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