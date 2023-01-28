Трамп начал предвыборную кампанию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Как сообщает издание, у Трампа запланировано на сегодняшний день два митинга: один в Нью-Гэмпшире, а второй - в Южной Каролине. Речь идет о штатах, которые среди первых проводят праймериз Республиканской партии.

Как известно, он заявил о намерении принимать участие в выборах в ноябре 2022 года.

Отмечено, что Трамп пока является единственным республиканцем, заявившим о намерении баллотироваться в президенты от своей партии. Однако, ожидается, что потенциальные соперники, в том числе губернатор Флориды Рон ДеСантис, бывший вице-президент Майк Пенс и бывший губернатор Южной Каролины Никки Гейли, которая была послом Трампа в ООН, начнут свою кампанию в ближайшие месяцы.