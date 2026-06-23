Ягода дорожает, а зелень "падает". Как изменились цены на овощи и фрукты в Украине
Рынок овощей и фруктов в Украине продолжает меняться. Пока одни сезонные продукты становятся более доступными, цены на некоторые другие - стремительно растут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.
Главное:
- Общий тренд: оптовые цены на плодоовощную продукцию в Украине в период с 12 по 19 июня изменились разнонаправленно, во фруктово-ягодном сегменте - преобладал рост.
- Что подешевело: ощутимое снижение стоимости зафиксировали на молодой картофель, помидоры, сладкий перец, кабачки, некоторую зелень, вишню и малину.
- Что подорожало: больше всего выросли в цене черешня, клубника, голубика, персики, а также отдельные виды капусты и лук репчатый.
- Лидеры спроса: наибольший интерес среди оптовых покупателей вызвали садовая земляника (клубника), черешня, чеснок и сахарная кукуруза.
Как изменились цены на овощи
Цены на овощи в Украине (оптом) в период с 12 по 19 июня, по информации специалистов, изменились "разнонаправленно".
Так, щутимо подешевели за неделю:
- молодой картофель - с 35-65 гривен до 18-65 гривен за килограмм;
- красный помидор - с 70-100 гривен до 65-85 гривен за килограмм;
- сладкий перец - с 125-170 гривен до 100-120 гривен за килограмм;
- кабачок - с 33-37 гривен до 25-35 гривен за килограмм.
Тем временем старый картофель (прошлогодний), наоборот, подорожал - с 13-16 гривен до 14-17 гривен за килограмм.
Кроме того, выросла стоимость:
- молодой белокочанной капусты - с 15-18 гривен до 27-30 гривен за килограмм;
- репчатого лука - с 13-15 гривен до 16-18 гривен за килограмм;
- огурцов - с 25-40 гривен до 35-50 гривен за килограмм;
- пекинской капусты - с 30-37 гривен до 40-45 гривен за килограмм;
- цветной капусты - с 50-55 гривен до 70-80 гривен за килограмм;
- баклажанов - с 100-190 гривен до 120-130 гривен за килограмм;
- зеленого гороха - с 50-70 гривен до 70-100 гривен за килограмм.
Практически не изменились в цене:
- свекла - 9-10 гривен раньше, 8-10 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня;
- молодая свекла - 30-40 гривен раньше, 30-35 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня;
- морковь - 27-30 гривен раньше, 28-30 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня;
- спаржа - 250-350 гривен раньше, 250-320 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня.
А вот стоимость чеснока осталась на уровне 70-110 гривен за килограмм.
"Новой" позицией в этом рейтинге для аналитиков на украинском рынке (по состоянию на 19 июня) стала молодая морковь по цене 60-70 гривен за килограмм.
Как изменились цены на овощи (инфографика: east-fruit.com)
Как изменились цены на зелень
Сегмент зелени в период с 12 по 19 июня отметился снижением цен на:
- зеленый лук - с 195-210 гривен до 160-180 гривен за килограмм;
- петрушку - с 145-155 гривен до 110-125 гривен за килограмм;
- укроп - с 145-155 гривен до 110-125 гривен за килограмм.
Не изменилась стоимость салата - 70-80 гривен за килограмм.
А вот руккола стала дороже - теперь она стоит не 195-205 гривен, а 240-255 гривен за килограмм.
Как изменились цены на зелень (инфографика: east-fruit.com)
Как изменились цены на фрукты и ягоды
В фруктово-ягодном сегменте, по данным аналитиков, в период с 12 по 19 июня преобладал рост цен.
Дороже, чем на прошлой неделе, стали продаваться:
- груша - не 45-80 гривен, а 65-90 гривен за килограмм;
- садовая клубника - не 70-120 гривен, а 90-180 гривен за килограмм;
- черешня - не 70-110 гривен, а 130-190 гривен за килограмм;
- абрикос - не 100-160 гривен, а 110-160 гривен за килограмм;
- персик - не 65-110 гривен, а 100-170 гривен за килограмм;
- голубика - не 500-700 гривен, а 650-750 гривен за килограмм;
- жимолость - не 190-210 гривен, а 200-350 гривен за килограмм.
При этом подешевели:
- банан - с 63-68 гривен до 58-68 гривен за килограмм;
- вишня - с 110-120 гривен до 60-150 гривен за килограмм;
- малина - с 600-1000 гривен до 250-750 гривен за килограмм.
Стабильная цена (без изменений) сохранилась для:
- яблока - 28-55 гривен за килограмм;
- апельсина - 70-85 гривен за килограмм;
- лимона - 140-150 гривен за килограмм.
"Новые" позиции в рейтинге:
- черника - по цене 290-320 гривен за килограмм;
- слива - по цене 140-170 гривен за килограмм.
Как изменились цены на фрукты и ягоды (инфографика: east-fruit.com)
"Самым большим спросом среди участников на прошлой неделе пользовались садовая клубника и черешня", - констатировали специалисты EastFruit.
Кроме того, предприниматели проявляли повышенный интерес к закупкам чеснока и сахарной кукурузы.
Напомним, ранее мы сообщали, что АЗС "переписали" свои ценники - как изменилась стоимость топлива после выходных.
Кроме того, мы объясняли, какие продукты больше всего зависят от цен на топливо.
Читайте также, почему Украина наращивает импорт продуктов и что интересного экспортирует в разные страны.