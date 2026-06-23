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Ягода дорожает, а зелень "падает". Как изменились цены на овощи и фрукты в Украине

06:40 23.06.2026 Вт
4 мин
Какие сезонные вкусности "взлетели" в цене и наоборот?
aimg Ирина Костенко
Ягода дорожает, а зелень "падает". Как изменились цены на овощи и фрукты в Украине Оптовые цены на некоторые овощи, фрукты и ягоды - ощутимо изменились (фото иллюстративное: Getty Images)
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Рынок овощей и фруктов в Украине продолжает меняться. Пока одни сезонные продукты становятся более доступными, цены на некоторые другие - стремительно растут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.

Главное:

  • Общий тренд: оптовые цены на плодоовощную продукцию в Украине в период с 12 по 19 июня изменились разнонаправленно, во фруктово-ягодном сегменте - преобладал рост.
  • Что подешевело: ощутимое снижение стоимости зафиксировали на молодой картофель, помидоры, сладкий перец, кабачки, некоторую зелень, вишню и малину.
  • Что подорожало: больше всего выросли в цене черешня, клубника, голубика, персики, а также отдельные виды капусты и лук репчатый.
  • Лидеры спроса: наибольший интерес среди оптовых покупателей вызвали садовая земляника (клубника), черешня, чеснок и сахарная кукуруза.

Как изменились цены на овощи

Цены на овощи в Украине (оптом) в период с 12 по 19 июня, по информации специалистов, изменились "разнонаправленно".

Так, щутимо подешевели за неделю:

  • молодой картофель - с 35-65 гривен до 18-65 гривен за килограмм;
  • красный помидор - с 70-100 гривен до 65-85 гривен за килограмм;
  • сладкий перец - с 125-170 гривен до 100-120 гривен за килограмм;
  • кабачок - с 33-37 гривен до 25-35 гривен за килограмм.

Тем временем старый картофель (прошлогодний), наоборот, подорожал - с 13-16 гривен до 14-17 гривен за килограмм.

Кроме того, выросла стоимость:

  • молодой белокочанной капусты - с 15-18 гривен до 27-30 гривен за килограмм;
  • репчатого лука - с 13-15 гривен до 16-18 гривен за килограмм;
  • огурцов - с 25-40 гривен до 35-50 гривен за килограмм;
  • пекинской капусты - с 30-37 гривен до 40-45 гривен за килограмм;
  • цветной капусты - с 50-55 гривен до 70-80 гривен за килограмм;
  • баклажанов - с 100-190 гривен до 120-130 гривен за килограмм;
  • зеленого гороха - с 50-70 гривен до 70-100 гривен за килограмм.
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Практически не изменились в цене:

  • свекла - 9-10 гривен раньше, 8-10 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня;
  • молодая свекла - 30-40 гривен раньше, 30-35 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня;
  • морковь - 27-30 гривен раньше, 28-30 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня;
  • спаржа - 250-350 гривен раньше, 250-320 гривен за килограмм по состоянию на 19 июня.

А вот стоимость чеснока осталась на уровне 70-110 гривен за килограмм.

"Новой" позицией в этом рейтинге для аналитиков на украинском рынке (по состоянию на 19 июня) стала молодая морковь по цене 60-70 гривен за килограмм.

Ягода дорожает, а зелень &quot;падает&quot;. Как изменились цены на овощи и фрукты в УкраинеКак изменились цены на овощи (инфографика: east-fruit.com)

Как изменились цены на зелень

Сегмент зелени в период с 12 по 19 июня отметился снижением цен на:

  • зеленый лук - с 195-210 гривен до 160-180 гривен за килограмм;
  • петрушку - с 145-155 гривен до 110-125 гривен за килограмм;
  • укроп - с 145-155 гривен до 110-125 гривен за килограмм.

Не изменилась стоимость салата - 70-80 гривен за килограмм.

А вот руккола стала дороже - теперь она стоит не 195-205 гривен, а 240-255 гривен за килограмм.

Ягода дорожает, а зелень &quot;падает&quot;. Как изменились цены на овощи и фрукты в УкраинеКак изменились цены на зелень (инфографика: east-fruit.com)

Как изменились цены на фрукты и ягоды

В фруктово-ягодном сегменте, по данным аналитиков, в период с 12 по 19 июня преобладал рост цен.

Дороже, чем на прошлой неделе, стали продаваться:

  • груша - не 45-80 гривен, а 65-90 гривен за килограмм;
  • садовая клубника - не 70-120 гривен, а 90-180 гривен за килограмм;
  • черешня - не 70-110 гривен, а 130-190 гривен за килограмм;
  • абрикос - не 100-160 гривен, а 110-160 гривен за килограмм;
  • персик - не 65-110 гривен, а 100-170 гривен за килограмм;
  • голубика - не 500-700 гривен, а 650-750 гривен за килограмм;
  • жимолость - не 190-210 гривен, а 200-350 гривен за килограмм.
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При этом подешевели:

  • банан - с 63-68 гривен до 58-68 гривен за килограмм;
  • вишня - с 110-120 гривен до 60-150 гривен за килограмм;
  • малина - с 600-1000 гривен до 250-750 гривен за килограмм.

Стабильная цена (без изменений) сохранилась для:

  • яблока - 28-55 гривен за килограмм;
  • апельсина - 70-85 гривен за килограмм;
  • лимона - 140-150 гривен за килограмм.

"Новые" позиции в рейтинге:

  • черника - по цене 290-320 гривен за килограмм;
  • слива - по цене 140-170 гривен за килограмм.

Ягода дорожает, а зелень &quot;падает&quot;. Как изменились цены на овощи и фрукты в УкраинеКак изменились цены на фрукты и ягоды (инфографика: east-fruit.com)

"Самым большим спросом среди участников на прошлой неделе пользовались садовая клубника и черешня", - констатировали специалисты EastFruit.

Кроме того, предприниматели проявляли повышенный интерес к закупкам чеснока и сахарной кукурузы.

Напомним, ранее мы сообщали, что АЗС "переписали" свои ценники - как изменилась стоимость топлива после выходных.

Кроме того, мы объясняли, какие продукты больше всего зависят от цен на топливо.

Читайте также, почему Украина наращивает импорт продуктов и что интересного экспортирует в разные страны.

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