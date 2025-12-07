ua en ru
Главы правительств Британии и Нидерландов обсудили поддержку Украины: что известно

Воскресенье 07 декабря 2025 19:51
Главы правительств Британии и Нидерландов обсудили поддержку Украины: что известно
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 7 декабря, премьер-министр Британии Кир Стармер вместе с нидерландским коллегой Диком Схофом обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Как сказано в отчете, стороны начали разговор с обсуждения активизации ударов РФ по Киеву, которые происходили в последние дни, и согласились с необходимостью постоянной международной поддержки обороны Украины.

Также Стармер сообщил коллеге о запланированной на 8 декабря встрече в Лондоне с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая будет посвящена текущим мирным переговорам и дальнейшим шагам.

"Лидеры подчеркнули, что безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы, и что из страны через международное сотрудничество, включая "коалицию решительных", всегда будут поддерживать Украину", - резюмировали на сайте правительства.

Мирный план США и помощь от Нидерландов Украине

Напомним, что Украина и США уже около двух недель работают над новым американским мирным планом, чтобы сделать его приемлемым для Киева.

В частности, вчера состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президиума США Джаредом Кушнером. По словам источников Axios, стороны обсудили вопрос территорий и гарантий безопасности.

Также Уиткофф и Кушнер на этой неделе были в Москве. Там они встретились с главой Кремля Владимиром Путиным и тоже обсуждали мирную инициативу США.

Спустя пару дней диктатор РФ заявил, что документ состоит из 27 пунктов и разделен на 4 "пакета". По данным The New York Times, один из "пакетов" касается украинского суверенитета (ограничения численности ВСУ и дальности ракет). Остальные "пакеты" о территориальных уступках, экономическом сотрудничестве США и РФ после войны, и более широких вопросов безопасности Европы.

Поскольку выше были упомянуты Нидерланды, отметим, что в понедельник, 1 декабря, эта страна заявила о выделении 250 млн евро, чтобы закупить американское оружие для Украины и усилить защиту страны от российских авиаударов.

