Главы правительств Британии и Нидерландов обсудили поддержку Украины: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Как сказано в отчете, стороны начали разговор с обсуждения активизации ударов РФ по Киеву, которые происходили в последние дни, и согласились с необходимостью постоянной международной поддержки обороны Украины.

Также Стармер сообщил коллеге о запланированной на 8 декабря встрече в Лондоне с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая будет посвящена текущим мирным переговорам и дальнейшим шагам.

"Лидеры подчеркнули, что безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы, и что из страны через международное сотрудничество, включая "коалицию решительных", всегда будут поддерживать Украину", - резюмировали на сайте правительства.