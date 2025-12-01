Нидерланды направят еще 250 миллионов евро на американское оружие для Украины

Нидерланды заявили о выделении 250 миллионов евро на закупку американского оружия для Украины, чтобы усилить ее защиту от российских авиаударов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом пишет издание Sky News.

Известно, что данные средства поступят в рамках инициативы НАТО по закупке американского оружия для Украины.

Перед встречей со своими коллегами из ЕС в Брюсселе министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что эти средства будут направлены на укрепление обороны Украины от российских авиаударов.

"Мы ежедневно видим мощные авиаудары по Украине. Единственный способ помочь им в сжатые сроки - это поставить американские запасы", - заявил Брекельманс.

Финансирование будет осуществляться в рамках Списка приоритетных требований Украины (PURL), который позволяет европейским и канадским союзникам НАТО покупать вооружение и военную технику в США в пользу Украины.

Ожидается, что дополнительные поставки американского оружия помогут Украине укрепить оборону от воздушных атак и обеспечить более эффективную защиту своих городов и гражданского населения.