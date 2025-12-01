Нидерланды направят еще 250 миллионов евро на американское оружие для Украины
Нидерланды заявили о выделении 250 миллионов евро на закупку американского оружия для Украины, чтобы усилить ее защиту от российских авиаударов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет издание Sky News.
Известно, что данные средства поступят в рамках инициативы НАТО по закупке американского оружия для Украины.
Перед встречей со своими коллегами из ЕС в Брюсселе министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что эти средства будут направлены на укрепление обороны Украины от российских авиаударов.
"Мы ежедневно видим мощные авиаудары по Украине. Единственный способ помочь им в сжатые сроки - это поставить американские запасы", - заявил Брекельманс.
Финансирование будет осуществляться в рамках Списка приоритетных требований Украины (PURL), который позволяет европейским и канадским союзникам НАТО покупать вооружение и военную технику в США в пользу Украины.
Ожидается, что дополнительные поставки американского оружия помогут Украине укрепить оборону от воздушных атак и обеспечить более эффективную защиту своих городов и гражданского населения.
Помощь от Нидерландов
Напомним, в январе этого года министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Нидерланды предоставят Украине помощь, которая значительно усилит защиту неба.
Так, Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов, что стало новым этапом в развитии оборонного сотрудничества между странами
Кроме того, в прошлом месяце страны Северной и Балтийской Европы объявили о совместном пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов (378 миллионов фунтов стерлингов), который также направлен на усиление обороноспособности украинской армии.
По словам Умерова, Нидерланды находятся среди лидеров поддержки Украины и эта поддержка остается неизменной.