Глави урядів Британії та Нідерландів обговорили підтримку України: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Як ідеться у звіті, сторони почали розмову з обговорення активізації ударів РФ по Києву, які відбувалися останніми днями, і погодилися з необхідністю постійної міжнародної підтримки оборони України.

Також Стармер повідомив колезі про заплановану на 8 грудня зустріч у Лондоні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським, яка буде присвячена поточним мирним переговорам і подальшим крокам.

"Лідери наголосили, що безпека України життєво важлива для безпеки Європи, і що з країни через міжнародне співробітництво, включно з "коаліцією рішучих", завжди підтримуватимуть Україну", - резюмували на сайті уряду.