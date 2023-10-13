Глава Пентагона прибыл в Израиль, - СМИ

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу, 13 октября, прибыл в Израиль. Он проведет ряд встреч с израильскими топ-чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Остин стал вторым высокопоставленным чиновником США, посетившим Израиль после нападения ХАМАС. Вчера в Израиль прибыл государственный секретарь Энтони Блинкен.

Ожидается, что Остин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и военным кабинетом Израиля.

Как отмечает издание, глава Пентагона также собственными глазами увидит, как используется американское оружие, предоставленное Израилю.

Следует отметить, что перед визитом в Израиль Остин находился в Брюсселе. В Бельгии 11 октября прошло заседание по обороне Украины в формате "Рамштайн". Встреча прошла в штаб-квартире НАТО, на ней впервые присутствовал президент Владимир Зеленский.

Нападение ХАМАС на Израиль

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

В настоящее время армия Израиля вернула под контроль территории, но есть угроза, что на территории страны все еще находятся боевики. Также Израиль атаковали со стороны Сирии и Ливана. ЦАХАЛ тоже ответил ударами.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС.

Сегодня армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля. СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.