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Израиль атаковали с Ливана, есть угроза проникновения террористов

Израиль, Среда 11 октября 2023 11:20
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Израиль атаковали с Ливана, есть угроза проникновения террористов Иллюстративное фото: Израиль атаковали с Ливана (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

С ливанской стороны выпустили противотанковую ракету в сторону военного поста на территории Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ и "Новости Израиля".

ЦАХАЛ информирует, что сегодня утром с ливанской стороны была выпущена противотанковая ракета по цели в районе израильского населенного пункта Араб аль-Арамшэ.

В то же время Армия обороны Израиля атакует территорию Ливана в ответ на противотанковый огонь по силам ЦАХАЛа.

Кроме того, СМИ сообщают о минометном обстреле и угрозе проникновения террористов в районе Рош а-Никра.

Нападение ХАМАС на Израиль

На прошлой неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, оккупировали некоторые поселения и начали убивать гражданских людей. В ответ Израиль начал бить по боевикам на территории Сектора Газа. При этом уже к вечеру первого дня войны ЦАХАЛу удалось вернуть большинство территорий, которые находились под контролем террористов. На следующий день Израиль возобновил контроль над всеми своими землями.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Отметим, что территорию Израиля уже атаковали со стороны Ливана (били боевики "Хезболлы") и Сирии. ЦАХАЛ также отвечал ударами.

Добавим, что из-за нападения ХАМАС на Израиль погибли более 1200 человек. Также известно о более чем 900 погибших в Секторе Газы.

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