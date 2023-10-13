ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЦАХАЛ призвал более миллиона жителей сектора Газа эвакуироваться в течение суток

Израиль, Пятница 13 октября 2023 08:39
UA EN RU
ЦАХАЛ призвал более миллиона жителей сектора Газа эвакуироваться в течение суток Фото: ЦАХАЛ призвал более миллиона жителей сектора Газа эвакуироваться в течение суток (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей сектора Газа в течение 24 часов покинуть свои дома и направиться на юг анклава для обеспечения своей безопасности. Речь идет о более чем миллионе человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter армии Израиля.

"ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте", - заявил спикер армии Израиля Джонатан Конрикус.

Стоит отметить, что ООН считает невозможным перемещение населения на юг Газы без гуманитарных последствий и призывает Израиль отменить это требование к населению. В сою очередь постпред Израиля Гилад Эрдан назвал реакцию ООН позорной.

Как пишут СМИ, предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

Нападение ХАМАС на Израиль

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Они захватили заложников, убили несколько сот гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты. Уже к вечеру израильская армия вернула себе контроль над большей частью территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
ВСУ продвинулись вблизь Бахмута и на западе Запорожской области: карты ISW
ВСУ продвинулись вблизь Бахмута и на западе Запорожской области: карты ISW
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину