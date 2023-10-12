ua en ru
Чт, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен прилетел в Израиль, - СМИ

Израиль, Четверг 12 октября 2023 10:52
UA EN RU
Блинкен прилетел в Израиль, - СМИ Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетел в Изаиль в четверг, 12 октября, с обещанным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам очевидца, самолет Энтони Блинкена уже приземлился в Израиле.

"Госсекретарь США прилетел в рамках демонстрации поддержки союзника Израиля", - уточняет издание.

Ожидается, что во время своего визита он встретится с высокопоставленными израильскими чиновниками.

Сегодня утром также было объявлено, что он встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом, "шаг, который некоторые сочтут спорным".

Ситуация в Израиле

7 октября терористы организации ХАМАС совершили масштабное вторжение на территорию Израиля, устроив массовые убийства местных жителей. Вскоре Армия обороны Израиля смогла вернуть под свой контроль территории и города, занятые террористами. На данный момент ЦАХАЛ проводит операцию по уничтожению главных центров террористов в секторе Газа.

10 октября стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль. При этом точная дата поездки не называлась. При этом, по данным СМИ, власти Израиля уже запросили у США системы ПВО и авиационные ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Энтони Блинкен
NEWS
Ночная атака "Шахедов": силы ПВО уничтожили 28 воздушных целей
Ночная атака "Шахедов": силы ПВО уничтожили 28 воздушных целей
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину