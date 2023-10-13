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Глава Пентагону прибув до Ізраїлю, - ЗМІ

Тель-Авів, П'ятниця 13 жовтня 2023 10:25
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Глава Пентагону прибув до Ізраїлю, - ЗМІ Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони США Ллойд Остін у п'ятницю, 13 жовтня, прибув до Ізраїлю. Він проведе низку зустрічей з ізраїльськими топ-чиновниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Остін став другим високопоставленим чиновником США, який відвідав Ізраїль після нападу ХАМАС. Вчора до Ізраїля прибув державний секретар Ентоні Блінкен.

Очікується, що Остін зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Йоавом Галлантом і військовим кабінетом Ізраїлю.

Як зазначає видання, глава Пентагону також на власні очі побачить, як використовується американська зброя, яка була надана Ізраїлю.

Варто зазначити, що перед візитом до Ізраїлю Остін перебував у Брюсселі. У Бельгії 11 жовтня відбулося засідання з оборони України у форматі "Рамштайн". Зустріч пройшла у штаб-квартирі НАТО, на ній вперше був присутній президент Володимир Зеленський.

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Наразі армія Ізраїлю повернула під контроль території, але є загроза, що на території країни все ще перебувають бойовики. Також Ізраїль зазнав ударів з боку Сирії та Лівану. ЦАХАЛ також відповів ударами.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам ХАМАС.

Сьогодні армія оборони Ізраїля закликала жителів Сектора Гази евакуюватися на південь. На це їм дали добу. ООН розкритикувала заклики Ізраїля. ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.

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