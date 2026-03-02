На Кипре атакована авиабаза Британии: по объекту прилетел иранский дрон

В ночь на 2 марта в районе британской авиабазы Акротири на Кипре прогремел мощный взрыв. Он был слышен после того, как была объявлена "угроза безопасности". Объект был атакован иранским дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dayli Mail и Cyprus Mail .

Изначально медиа писали, что незадолго до полуночи персонал базы проинформировали об угрозе и было получено указание "вернуться домой и оставаться внутри до дальнейшего уведомления".

Кроме того, персоналу приказали "отойти от окон и укрыться за или под прочной, массивной мебелью", и ждать дальнейших инструкций.

Непосредственно сам взрыв было слышно около полуночи. Причем стоит отметить, что инцидент произошел после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер дал США разрешение на нанесение "оборонительных" ударов по иранским объектам с британских баз.

Поначалу не было никакой информации, что с чем точно был связан взрыв. Но позже выяснилось, что авиабаза подверглась удару беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, но заявляется о "незначительном ущербе".

Отметим, что Британия не принимала участия в ударах по Ирану, в результате которых прогиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Однако в воскресенье британские истребители сбили иранский беспилотник, который летел в сторону Катара.