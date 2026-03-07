RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Полное уничтожение": Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану сегодня

13:39 07.03.2026 Сб
2 мин
Могут быть атакованы объекты, которые ранее не были целями США и Израиля
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

В ночь на 8 марта Иран подвергнется "очень серьезному удару" со стороны США и Израиля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президента США Дональд Трамп написал в собственной соцсети Truth Social.

"Иран, потерпевший сокрушительное поражение, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не стрелять в них. Это обещание было дано лишь из-за безжалостных атак США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком", - заявил Трамп.

По словам американского президента, это первый случай за тысячи лет, когда Иран потерпел поражение от соседних стран Ближнего Востока.

"Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!". Иран больше не является "хулиганом Ближнего Востока", вместо этого он является "НЕУДАЧНИКОМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА" и будет им в течение многих десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не развалится!", - добавил он.

Кроме того, Трамп анонсировал "серьёзный удар" по Ирану.

"Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматривается возможность полного уничтожения и неизбежной гибели территорий и групп населения, которые до этого момента не считались целями", - подчеркнул президент США.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Иранская армия в ответ начала атаковать как Израиль, так и ряд стран Ближнего Востока. Под ударом оказались, в частности, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Азербайджан.

Также был нанесен удар по британской военной базе на Кипре, что всколыхнуло Европу и заставило готовиться к возможным военным действиям.

Конфликт распространяется на весь Ближний Восток и уже имеет глобальные последствия.

Подробнее о том, что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину, - в материале РБК-Украина.

Добавим, ранее уже сообщалось, что США планируют сегодня вечером начать самую масштабную бомбардировочную операцию против Ирана, направленную на уничтожение учреждений и заводов, связанных с ракетами.

