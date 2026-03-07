"Полное уничтожение": Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану сегодня

"Иран, потерпевший сокрушительное поражение, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не стрелять в них. Это обещание было дано лишь из-за безжалостных атак США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком", - заявил Трамп.

По словам американского президента, это первый случай за тысячи лет, когда Иран потерпел поражение от соседних стран Ближнего Востока.

"Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!". Иран больше не является "хулиганом Ближнего Востока", вместо этого он является "НЕУДАЧНИКОМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА" и будет им в течение многих десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не развалится!", - добавил он.

Кроме того, Трамп анонсировал "серьёзный удар" по Ирану.

"Сегодня Иран получит очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматривается возможность полного уничтожения и неизбежной гибели территорий и групп населения, которые до этого момента не считались целями", - подчеркнул президент США.