Главная » Новости » В мире

Нападение на союзника? Турция сбила иранскую баллистическую ракету

14:26 04.03.2026 Ср
2 мин
Куда могла целиться иранская "баллистика"?
aimg Константин Широкун
Нападение на союзника? Турция сбила иранскую баллистическую ракету Фото: Турция сбила иранскую баллистическую ракету (Getty Images)

Турецкие военные сбили иранскую баллистическую ракету. Она летела в направлении воздушного пространства Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Турции.

Читайте также: Впервые в истории: F-35 сошелся в воздушном бою с российским истребителем

"Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии и была обнаружена во время движения к воздушному пространству Турции. Она была своевременно нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье", - отметили в Минобороны Турции.

Отмечается, что фрагмент ракеты, упавший в районе Дертьоль провинции Хатай, принадлежит системе ПВО, которая перехватила угрозу в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал.

"Мы предупреждаем все стороны воздерживаться от действий, которые приведут к дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы будем продолжать консультироваться с НАТО и другими союзниками", - добавили в оборонном ведомстве страны.

Удары по Кипру

Не исключено, что иранская ракета, которая пролетела Ирак и Сирию, и приближалась к Турции, летела в направлении Кипра.

Так, за прошедшие несколько дней Иран по меньшей мере дважды атаковал британскую военную базу на Кипре беспилотниками, сообщалось о взрывах в районе взлетной полосы.

На фоне обострения ситуации Греция направила на Кипр два военных корабля для защиты острова. Также сообщается об отправке пары истребителей F-16.

Также 1 марта стало известно, что Иран выпустил две баллистические ракеты в направлении Кипра, где расположены британские военные базы. Обе ракеты были перехвачены на подлете к острову.

