Трамп не верит в освобождение оккупированных Россией территорий

Президент США Дональд Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Он не верит в возвращение Киевом контроля над захваченными Россией территориями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства в Овальном кабинете.