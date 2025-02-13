Трамп не верит в освобождение оккупированных Россией территорий
Президент США Дональд Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Он не верит в возвращение Киевом контроля над захваченными Россией территориями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы государства в Овальном кабинете.
"Возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно. Украина вряд ли вернет обратно захваченные Россией территории", - сказал глава Белого дома.
В то же время Трамп несколько раз повторил, что часть оккупированных Россией территорий, по его мнению, вернется под контроль Украины.
Кроме того, Трамп не исключил, что в ближайшем будущем посетит Украину.
Заявления Трампа о войне в Украине
Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме назвал маловероятным и непрактичным членство Украины в НАТО.
Кроме того, Трамп провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили планы контактов на Мюнхенской конференции по безопасности.
Также Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалась, в частности, война в Украине.
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