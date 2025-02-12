Трамп рассчитывает на быстрое урегулирование войны РФ против Украины, - глава Минфина США

Президент США Дональд Трамп хочет добиться быстрого урегулирования конфликта между Россией и Украиной. В частности, для этого США намереваются заключить с Украиной соглашение о партнерстве.

Как передает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил министр финансов США Скотт Бессент.

У Бессента спросили, может ли проект соглашения по природным ресурсам, которое США предложили Украине, стать основой для более масштабного мирного соглашения.

"Это часть фундамента для более крупной мирной сделки, которую задумал президент Трамп. Он рассчитывает на очень быстрое урегулирование этого конфликта", - ответил американский чиновник.

Он добавил, что, по мнению Трампа, война России против Украины не началась бы, если он был бы в Белом доме. Но сейчас украинский народ живет в условиях войны, поэтому Трамп стремится положить конфликту конец как можно скорее.