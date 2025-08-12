ua en ru
США "закроют небо" над крупнейшим городом Аляски в день встречи Трампа и Путина

Вторник 12 августа 2025 08:24

США "закроют небо" над крупнейшим городом Аляски в день встречи Трампа и Путина Фото: США "закроют небо" над крупнейшим городом Аляски в день встречи Трампа и Путина (anchorage.net)
Автор: Константин Широкун

Управление гражданской авиации США перекроет воздушное пространство над крупнейшим городом штата Аляска, Анкориджем, 15 июля - в день анонсированной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в этом штате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерального управления гражданской авиации США.

Соответствующее "Оповещение о перемещении VIP-персоны" опубликовано на сайте. В нем говорится о том, что небо над Анкориджем будет закрыто в радиусе 30 миль (48,3 км) и на высоте до 5,5 тысячи километров. Ограничения снимут 16 августа.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал свою встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Кремле - помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что США и Россия - это "близкие соседи", поэтому было принято решение о встрече двух лидеров на Аляске.

В то же время Трамп заявил, что для завершения войны России против Украины может произойти "обмен территориями". По его словам, США попытаются вернуть Украине ту территорию, которая сейчас оккупирована российскими солдатами.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что территориальный вопрос закреплен в Конституции, а Украина не будет отдавать свои земли оккупантам. Президент Украины также подчеркнул, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий.

