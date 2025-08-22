RU

Глава МИД Польши потроллил Сийярто из-за жалоб на удары по нефтепроводу "Дружба"

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с сарказмом отреагировал на жалобы главы МИД Венгрии Петера Сийярто относительно украинских ударов по нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Сикорского на пост Сийярто в соцсети Х.

Сикорский отреагировал на пост Сийярто, где тот сообщал о третьем ударе по нефтепроводу "Дружба" за короткий период и заявлял, что "это является явной атакой на энергетическую безопасность Венгрии и попыткой втянуть ее в войну".

"Петер, ты имеешь столько же солидарности от нас, сколько мы от тебя", - написал глава МИД Польши.

 

Удары по нефтепроводу "Дружба"

Напомним, ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и его венгерский коллега Петер Сийярто пожаловались Европейской комиссии на украинские удары по нефтеперекачивающей станции "Дружба". Ведь через нее транспортируют российскую нефть в Венгрию и Словакию.

Первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа. Уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате атаки начался пожар на объекте и полностью остановили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

Кроме того, дроны ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.

Тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал остановить продажу Украине электроэнергии.

Сегодня Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба подвергся в третий раз атаке за короткий промежуток времени. Подача сырой нефти в Венгрию снова прекращена.

Кроме того, Премьер Венгрии Виктор Орбан похвастался ответом президента США Дональда Трампа на свое письмо-жалобу. В нем Трамп якобы называет Орбана своим "большим другом" и заявляет, что "очень злится" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба".

