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Глава МИД Польши о поддержке Украины: Если Европа мобилизует свои усилия, РФ проиграет

Суббота 23 декабря 2023 08:01
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Глава МИД Польши о поддержке Украины: Если Европа мобилизует свои усилия, РФ проиграет Фото: Радослав Сикорский, глава Министерства иностранных дел Польши (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Важность наращивания оборонного производства странами-партнерами Украины для оказания помощи очень важна. Поскольку тактические действия ВСУ на фронте по отражению российской агрессии вряд ли смогут привести к окончанию войны.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу польского правительства.

Чиновник отметил во время пресс-конференции по завершению визита в Киев, что когда Силы обороны Украины прогнали российских захватчиков из Киевской области и освободили Херсон в ходе контрнаступления - "ситуация была легче".

"Сейчас, в тупике на передовой, мы стоим перед настоящим испытанием, кто готов помочь", - сказал польский дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия узурпирует право решать, какие народы могут считать себя нацией, а какие лишены такой возможности. При этом Сикорский убежден, что это "последняя колониальная война России".

"Украина должна выиграть, а Россия должна проиграть. Это то, что мы думаем, независимо от того, кто у власти в Польше", - заявил Сикорский.

Отвечая на вопрос о поддержке Украины, министр заявил, что проблема состоит в том, чтобы всю экономику перевести на "военные рельсы".

"Нельзя выиграть войну посредством тактических столкновений, но путем производства. Если Европа мобилизует свои усилия, Россия проиграет", - сказал польский чиновник.

Также дипломат заявил, что РФ ведет себя в войне "хуже, чем предполагалось", а Европейский Союз и США поддерживают Украину "больше, чем ожидалось".

Помощь Украине от Польши

Польша является одной из стран, которые после широкомасштабного вторжения РФ в Украину активно поддерживают наше государство. Варшава оказывает Киеву военную и экономическую помощь, а также поддерживает приглашение Украины в НАТО.

В частности, ранее Польша передала на вооружение Воздушных сил Украины самолеты МиГ-29. Известно, что украинские военные получили 14 истребителей.

Польша также планирует проводить тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 и уже составила соответствующий график.

Летом издание Wall Street Journal сообщило о передаче Польшей для Украины в рамках оборонной помощи десятка боевых вертолетов Ми-24. А осенью Украина получила от Польши партию отремонтированных танков Leopard 2.

Недавно в декабре новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна потребует полной мобилизации Запада для помощи Украине.

Вчера новоназначенный глава МИД Польши Радослав Сикорский совершил визит в Киев, в рамках которого планировалось объявить о новом пакете помощи Украине.

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