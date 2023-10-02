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Польша передала Украине партию отремонтированных танков Leopard 2 (фото)

Понедельник 02 октября 2023 17:25
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Польша передала Украине партию отремонтированных танков Leopard 2 (фото) Фото: Leopard 2 (twitter.com/pgz_pl)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина получила от Польши партию отремонтированных танков Leopard 2. Продолжается работа над другими боевыми машинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Polska Grupa Zbrojeniowa.

"Пока другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной", - говорится в сообщении.

Фото: Leopard 2 (twitter.com/pgz_pl)

Отмечается, что первые танки Leopard, специально отремонтированные в Бумар-Лабендах, были получены украинской стороной.

В компании заявили, что продолжаются работы по другим танкам.

Передача Leopard Украина

Напомним, часть стран Европы решила предоставить Украине танки Leopard 2 и Leopard в рамках военной помощи. В общей сложности союзники пообещали предоставить два батальона танков Leopard 2 (около 60 единиц).

При этом для их ремонта Польша согласилась организовать сервисный центр на своей территории. Министр обороны Польши Мариуш Блащак еще в конце апреля обещал открыть центр в мае, но переговоры с Германией затянулись.

Недавно Канада объявила о новом пакете военной поддержки Украины, часть денег страна передаст на техническое обслуживание и ремонт в Польше танков Leopard 2, переданных союзниками.

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