Глава МЗС Польщі про підтримку України: Якщо Європа мобілізує свої зусилля, РФ програє

Важливість нарощування оборонного виробництва країнами-партнерами України для надання допомоги вкрай важлива. Позаяк тактичні дії ЗСУ на фронті по відбиттю російської агресії навряд чи зможуть призвести до закінчення війни.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу польського уряду .

Чиновник зазначив під час прес-конференції по завершенню візиту до Києва, що коли Сили оборони України прогнали російських загарбників з Київщини та звільнили Херсон у ході контрнаступу - "ситуація була легшою".

"Зараз, у безвиході на передовій, ми стоїмо перед справжнім випробуванням, хто готовий допомогти", - сказав польський дипломат.

Він також наголосив, що Росія узурпує право вирішувати, які народи можуть вважати себе нацією, а які позбавлені такої можливості. При цьому Сікорський переконаний, що це "остання колоніальна війна Росії".

"Україна має виграти, а Росія має програти. Це те, що ми думаємо, незалежно від того, хто при владі в Польщі", - заявив Сікорський.

Відповідаючи на питання про підтримку України, міністр заявив, що проблема полягає в тому, щоб всю економіку перевести на "військові рейки".

"Не можна виграти війну за допомогою тактичних зіткнень, проте шляхом виробництва. Якщо Європа мобілізує свої зусилля, Росія програє", - сказав польський урядовець.

Також дипломат заявив, що РФ поводить себе у війні "гірше, ніж передбачалося", а Європейський Союз і США підтримують Україну "більше, ніж очікувалося".

Допомога Україні від Польщі

Польща є однієї з країн, які після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну активно підтримують нашу державу. Варшава надає Києву військову та економічну допомогу, а також підтримує запрошення України в НАТО.

Зокрема, раніше Польща передала на озброєння Повітряних сил України літаки МіГ-29. Відомо, що українські військові отримали 14 винищувачів.

Польща також планує проводити тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та вже склала відповідний графік.

Влітку видання Wall Street Journal повідомило про передачу Польщею для України в рамках оборонної допомоги десятка бойових гелікоптерів Мі-24. А восени Україна отримала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2.

Нещодавно у грудні новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні.

Вчора новопризначений глава МЗС Польщі Радослав Сікорський здійснив візит до Києва, в рамках якого планувалося оголосити про новий пакет допомоги Україні.