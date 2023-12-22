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Глава МИД Польши объявит новый пакет помощи Украине в Киеве

Пятница 22 декабря 2023 15:33
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Глава МИД Польши объявит новый пакет помощи Украине в Киеве Фото: Радослав Сикорский, глава МИД Польши (twitter.com/MSZ_RP)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время своего визита в Киев, который начался сегодня, 22 декабря, объявит новый пакет помощи Украине.

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

По словам Вронского, визит важный, поскольку министр Сикорский является первым чиновником такого ранга, который прибыл в Киев после исторического решения Евросоюза начать вступительные переговоры с Украиной.

Вронский добавил, что у главы польского МИД запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, украинским коллегой Дмитрием Кулебой и еще рядом чиновников.

"Министр приготовит и представит пакет помощи для Украины, а также идею сотрудничества и политической поддержки. Польша не может быть только военным хабом, она должна быть экономическим и политическим хабом для Украины", - отметил Вронский.

При этом он не уточнил, о какой именно помощи идет речь.

Конфликт Украины и Польши из-за блокады границы

Напомним, такой визит происходит на фоне блокады границы с Украиной, которую устроили польские перевозчики. Они начали забастовки на нескольких пунктах пропусков - из-за этого движение грузовиков значительно усложнено.

Перевозчики требуют, чтобы Евросоюз отменил "транспортный безвиз" с Украиной и вернул систему разрешений.

Сейчас новое польское правительство премьера Дональда Туска начало решать эту проблему. Но, по словам министра инфраструктуры Польши Дариуша Климчака, это будет достаточно сложно.

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