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Туск заявил, что Польша будет требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине

Украина, Вторник 12 декабря 2023 12:45
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Туск заявил, что Польша будет требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Польша будет требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине. Только объединенный Запад может помочь победить в войне.

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Сейме перед голосованием за утверждение состава его правительства, пишет РБК-Украина.

"Мы будем требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине. Я больше не могу слушать политиков, которые говорят, что устали от ситуации в Украине. Они говорят президенту Зеленскому, что устали от ситуации", - сказал он.

Туск сравнил нападение на Украину с "нападением на всех нас".

"Нам также необходимо говорить одним голосом об Украине. Это также должно нас объединить", - добавил он, уточнив, что в ближайшие часы отправится в Брюссель, где надеется убедить союзников защитить демократические ценности и Украину от российской агрессии.

Политик настаивает на том, что только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности.

"По какому-то странному совпадению политики, нападающие на основы демократии, настроены антиукраински. Хочу, чтобы Украина была демократической и правовой, как страны Запада. И они сейчас за это борются", - констатировал он.

Интересы Польши

Отдельным пунктом можно вынести заявления Туска об интресах Польши в контексте помощи Украине.

"Мы будем защищать польские интересы в отношениях с каждым соседом Польши. Но мы должны помнить, из-за чего идет война. Что украинцы борются за что-то чрезвычайно важное, что их борьба началась на Майдане, что они борются за присоединение к общему западному миру", - сказал он.

Туск добавил, что помощь Польши Украине имеет решающее значение, но в то же время поляки "должны сохранять настойчивость, когда речь идет, в частности, об интересах польских фермеров".

Премьерство Туска

Дональд Туск стал новым премьером Польши после того, как правительство Матеуша Моравецкого не получило вотума доверия. Туск ранее уже занимал этот пост, а также дважды был президентом Европейского совета. Политик поддерживает Украину, выступает за увеличение военной помощи и обещает "немедленно" решить проблему блокировки границы.

Буквально недавно Туск раскритиковал правительство Моравецкого из-за блокировки границы с Украиной, заявив, что польськие политики "цинично разыграли украинскую карту".

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