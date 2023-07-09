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Польша передала Украине десяток вертолетов Ми-24, - WSJ

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Воскресенье 09 июля 2023 09:20
Польша передала Украине десяток вертолетов Ми-24, - WSJ Иллюстративное фото: Польша передала Украине десяток вертолетов Ми-24 (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша передала десяток боевых вертолетов Ми-24 Украине для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

"Польша, верный союзник Украины, недавно отправила Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Отметим, что ранее официально не сообщалось о передаче вертолетов Украине.

Помощь Украине от Польши

Польша является одной из тех стран, которые больше всего поддерживают Украину в войне с Россией. Варшава оказывает Киеву военную помощь, а также поддерживает приглашение Украины в НАТО.

В частности, Польша передала на вооружение Воздушных сил Украины самолеты МиГ-29. Известно, что украинские военные получили 14 истребителей.

Польша также планирует проводить тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 и уже составила соответствующий график.

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