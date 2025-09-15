Глава МИД Польши о бесполетной зоне над Украиной: нам стоит об этом подумать
Польше и другим странам Запада стоит подумать над идеей об обеспечении бесполетной зоны над Украиной.
Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
У Сикорского спросили, что он думает о предложении ввести бесполетную зону над Украиной.
Глава польского МИД напомнил, что такая идея обсуждалась еще год назад, когда Джо Байден был президентом США. По словам Сикорского, технически страны НАТО и ЕС были бы способны реализовать такую инициативу, но Польша не может принимать подобные решения в одиночку.
"Защита нашего населения - например, от падающих обломков -, конечно, была бы выше, если бы мы могли поражать дроны и другие летательные аппараты за пределами нашей территории. Если бы Украина попросила нас сбивать их уже над своей территорией, это было бы для нас выгодно. Если вы спрашиваете меня лично: нам стоит об этом подумать", - подчеркнул Сикорский.
Атака дронов на Польшу
Напомним, в ночь на 10 сентября Польшу атаковали российские дроны. Их было несколько десятков.
Как отметил вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски, такая атака была преднамеренной.
В свою очередь в России оправдывались, что якобы не хотели бить по объектам на территории Польши.