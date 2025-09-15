Глава МИД Польши о бесполетной зоне над Украиной: нам стоит об этом подумать

Как передает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung .

У Сикорского спросили, что он думает о предложении ввести бесполетную зону над Украиной.

Глава польского МИД напомнил, что такая идея обсуждалась еще год назад, когда Джо Байден был президентом США. По словам Сикорского, технически страны НАТО и ЕС были бы способны реализовать такую инициативу, но Польша не может принимать подобные решения в одиночку.

"Защита нашего населения - например, от падающих обломков -, конечно, была бы выше, если бы мы могли поражать дроны и другие летательные аппараты за пределами нашей территории. Если бы Украина попросила нас сбивать их уже над своей территорией, это было бы для нас выгодно. Если вы спрашиваете меня лично: нам стоит об этом подумать", - подчеркнул Сикорский.