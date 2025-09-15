Глава МЗС Польщі про безпольотну зону над Україною: нам варто про це подумати

Як передає РБК-Україна , про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung .

У Сікорського запитали, що він думає про пропозицію запровадити безпольотну зону над Україною.

Голова польського МЗС нагадав, що така ідея обговорювалася ще рік тому, коли Джо Байден був президентом США. За словами Сікорського, технічно країни НАТО і ЄС були б здатні реалізувати таку ініціативу, але Польща не може ухвалювати подібні рішення самотужки.

"Захист нашого населення - наприклад, від уламків, що падають, - звісно, був би вищим, якби ми могли вражати дрони та інші літальні апарати за межами нашої території. Якби Україна попросила нас збивати їх уже над своєю територією, це було б для нас вигідно. Якщо ви запитуєте мене особисто: нам варто про це подумати", - наголосив Сікорський.