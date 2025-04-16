Глава МАГАТЭ считает, что Иран "недалек" от создания ядерного оружия

Хотя Иран имеет достаточно материала для изготовления нескольких бомб, у него еще нет ядерного оружия. Однако страна "недалека" от этого.

"У Ирана достаточно материала для создания не одной, а нескольких бомб, но ядерного оружия у него пока нет. Это как пазл: у них есть элементы, и однажды они могли бы собрать их вместе. Для этого еще нужно какое-то время, но надо признать, что они уже недалеки от этого", - сказал Гросси.

По его словам, в течение последних четырех лет наблюдалось очень устойчивое ускорение со стороны Ирана в этой сфере.

Глава МАГАТЭ отметил, что следует восстановить доверие, которое сегодня исчезло.

"Недостаточно сказать международному сообществу "у нас нет ядерного оружия", чтобы вам поверили. Мы должны иметь возможность проверить это", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что сегодня, 16 апреля, Гросси находится с визитом в Тегеране для обсуждений с высокопоставленными иранскими чиновниками.

В интервью глава МАГАТЭ отметил, что Иран заинтересован в его приезде на фоне консультаций с США по ядерной программе Тегерана.

"Мне не нужно было навязываться. Все соглашаются, что участие Агентства всегда важно, независимо от характера дискуссий. Без нас любая сделка - лишь бумажка. Чтобы это было значимым, нужна надежная система проверки и мониторинга, которую можем предоставить только мы", - добавил он.