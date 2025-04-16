Глава МАГАТЕ вважає, що Іран "недалекий" від створення ядерної зброї
Хоча Іран має достатньо матеріалу для виготовлення кількох бомб, у нього ще немає ядерної зброї. Однак країна "недалека" від цього.
Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив в інтерв'ю Le Monde.
"В Ірану достатньо матеріалу для створення не однієї, а кількох бомб, але ядерної зброї у нього поки що немає. Це як пазл: у них є елементи, і одного разу вони могли б зібрати їх разом. Для цього ще потрібен якийсь час, але треба визнати, що вони вже недалекі від цього", - сказав Гроссі.
За його словами, протягом останніх чотирьох років спостерігалось дуже стійке прискорення з боку Ірану в цій сфері.
Глава МАГАТЕ зазначив, що слід відновити довіру, яка сьогодні зникла.
"Недостатньо сказати міжнародній спільноті "у нас немає ядерної зброї", щоб вам повірили. Ми повинні мати можливість перевірити це", - наголосив він.
Варто зазначити, що сьогодні, 16 квітня, Гроссі перебуває з візитом у Тегерані для обговорень з високопоставленими іранськими чиновниками.
В інтерв’ю глава МАГАТЕ зазначив, що Іран зацікавлений в його приїзді на тлі консультацій зі США щодо ядерної програми Тегерана.
"Мені не потрібно було нав’язуватися. Усі погоджуються, що участь Агентства завжди важлива, незалежно від характеру дискусій. Без нас будь-яка угода - лише папірець. Щоб це було значущим, потрібна надійна система перевірки та моніторингу, яку можемо надати лише ми", - додав він.
Ядерна угода між США та Іраном
Нагадаємо, у 2015 році Іран, США та ще низка країн уклали угоду, що обмежувала ядерну програму Ірану в обмін на скасування санкцій.
Під час першого терміну президентства Дональд Трамп вийшов з угоди та поновив санкції проти Тегерану.
У 2025 році Трамп вирішив укласти нову ядерну угоду з Іраном. На початку березня американський президент у листі верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї запропонував укласти нову угоду щодо своєї ядерної програми, а у разі відмови пригрозив масованими ударами по території країни.
Іран заявив про готовність до переговорів, але через посередників.
12 квітня відбувся перший раунд непрямих переговорів. І США, і Іран заявили, що провели "позитивні" та "конструктивні" переговори в Омані.
Днями стало відомо, що США та Іран розпочнуть другий раунд ядерних переговорів вже у суботу, 19 квітня, у Римі.
Водночас Трамп вважає, що Іран навмисно відкладає укладання ядерної угоди зі США. Американський лідер пригрозив можливим військовим ударом, якщо Тегеран не відмовиться від ідеї створити ядерну зброю.
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