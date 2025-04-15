"Они достаточно близки": Трамп жестко предупредил Иран о последствиях ядерной программы

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран намеренно откладывает заключение ядерной сделки с Вашингтоном. Американский лидер пригрозил возможным военным ударом, если Тегеран не откажется от идеи создать ядерное оружие

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В разговоре с представителями СМИ Трамп заявил, что иранская сторона может встретиться с жестким ответом со стороны Штатов, в частности допустил сценарий нанесения ударов по ядерным объектам Тегерана.

После того, как специальный посланник США Стив Уиткофф встретился в субботу в Омане с высокопоставленным иранским чиновником, Трамп озвучил мнение, что Тегеран "подталкивает нас".

"Иран должен избавиться от концепции ядерного оружия. У них не может быть ядерного оружия", - заявил Трамп.

На вопрос представителей СМИ, включают ли варианты ответа со стороны Штатов военный удар по ядерным объектам Тегерана, американский президент ответил: "Конечно, да".

По словам Трампа, иранцы должны действовать быстро, чтобы избежать жесткого ответа, поскольку "они достаточно близки" к разработке ядерного оружия.

Ядерные переговоры между США и Ираном

Заметим, что в субботу и США, и Иран заявили, что провели "позитивные" и "конструктивные" переговоры в Омане. По данным западных СМИ, второй раунд переговоров, вероятно, состоится в Риме.

Источник Reuters на условиях анонимности сообщил, что обсуждения направлены на изучение того, что возможно, включая широкие рамки того, как бы выглядела потенциальная сделка.

Вашингтон и Тегеран вели непрямые переговоры во время каденции бывшего президента США Джо Байдена, но не достигли какого-либо значительного прогресса.

Последние известные прямые переговоры между двумя правительствами были во время президентства в США Барака Обамы, который возглавлял международную ядерную сделку 2015 года, от которой Трамп позже отказался.

Ранее сообщалось, что 12 апреля состоялся первый этап непрямых переговоров между США и Ираном. Стороны обсудили ядерную программу Тегерана и возможность снятия санкций.

Добавим, президент США Дональд Трамп не впервые угрожает Ирану бомбардировками, если Тегеран откажется заключать ядерную сделку с Вашингтоном.

10 апреля Трамп заявил, что Израиль может возглавить потенциальную военную операцию против Ирана, если стороны не достигнут соглашения по ядерной программе.